Curtis Jones, centrocampista del Liverpool, protagonizó un fuerte enfrentamiento con su compañero Dominik Szoboszlai tras la victoria de su equipo sobre el Wrexham por 1-0, la noche del jueves, en el Yankee Stadium.

Según la cadena británica BBC, los minutos posteriores al pitido final fueron testigos de una discusión entre Jones y Szoboszlai, antes de que más tarde se uniera a ellos Kostas Tsimikas, mientras los jugadores del equipo recorrían el terreno de juego para saludar a la afición.

No quedó claro el motivo del enfrentamiento, aunque Szoboszlai le entregó el brazalete de capitán a Tsimikas en lugar de a Jones durante el partido, cuando fue sustituido. Las imágenes durante la disputa también mostraron a Tsimikas arrojando el brazalete de capitán al terreno de juego.

El Liverpool rechazó a principios de este verano una oferta de 21,7 millones de libras esterlinas del Inter de Milán para fichar a Jones.

El jugador, de 25 años, está vinculado con el Liverpool con un contrato hasta el final de la próxima temporada, ya que le queda un año en su contrato actual con el club de Anfield.

Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, confirmó a principios de este mes su deseo de que Jones continúe en el club.

Iraola declaró: "Valoro muchísimo a Curtis. Para mí, es un jugador extraordinario, verdaderamente extraordinario, y espero que continúe con nosotros y que siga rindiendo al nivel que ha mostrado".