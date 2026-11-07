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AC Milan, queda por resolver el futuro de Camarda: el club sigue evaluando qué hacer con el joven delantero. Existe una posibilidad real de que se marche cedido

AC Milán
Fichajes

El Milan decidirá en las próximas semanas sobre el futuro de Francesco Camarda, que podría salir cedido en enero.

Según informa el Corriere della Sera, antes de la apertura del mercado de enero hay una cuestión que en la calle Aldo Rossi tendrán que resolver sí o sí: la que afecta al joven talento Francesco Camarda. Poco utilizado hasta ahora, el canterano nunca ha convencido cuando Ruben Amorim ha recurrido a él y, por eso, en el Milan ya se empieza a pensar en su

futuro.

No hay que descartar en absoluto que salga cedido en enero para jugar con continuidad. Varios clubes de la Serie A y la Serie B ya han solicitado información detallada.

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