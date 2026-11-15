AC Milan, peticiones desde la Serie A por Comotto y Camarda: contacto entre el Genoa y el agente de ambos talentos del club italiano

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«Aspiro a jugar más pese a Modric y Rabiot. Soy un chico ambicioso y espero tener más minutos en los próximos meses. En cuanto a todo lo demás, ya veremos más adelante». Palabra de Christian Comotto. El centrocampista nacido en 2008 apenas ha disputado 18 minutos esta temporada. Pocos, demasiado pocos para un talento que necesita acumular experiencia para crecer.

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Con una leyenda como Modric y un campeón como Rabiot por delante, las perspectivas no son tan alentadoras. Por eso, los agentes del centrocampista y los responsables de fichajes del Milan se reunirán muy pronto: sobre la mesa está la posibilidad real de que juegue más a partir de enero. Sería mediante una cesión, porque el Milan ni se plantea perder el control del joven.

Se confirma lo publicado por La Gazzetta Regionale: el Genoa ya ha mantenido varios contactos con el agente del futbolista nacido en 2008 para intentar iniciar negociaciones de cara a la reapertura del mercado en enero. El Genoa, sin embargo, no querría cerrar la operación con una cesión sin opción de compra, sino incluir una opción de compra a su favor. Parma, Monza y varios clubes de la Serie B también están interesados en Comotto.

Riso, agente de las dos jóvenes promesas del Milan, también ha hablado de Camarda con el Genoa, pero por ahora no es una opción que cobre fuerza porque los ligures ya cuentan con Osmajic y Colombo en esa posición. Pisa, Benevento, Catanzaro y Empoli, además de un par de clubes extranjeros, están interesados en Francesco. Lo que está claro es que saldrá cedido para buscar minutos y goles.