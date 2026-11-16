AC Milan, lesión de Maignan en el Francia-Turquía: se retira en el descanso, qué le ha pasado y cuándo vuelve

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Lesión del portero y capitán del AC Milan: se ve obligado a salir en el descanso del Francia-Turquía.

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Preocupación en el Milan. El portero y capitán Mike Maignan se lesionó durante la primera parte de la sexta jornada de la Nations League. Mientras defendía la portería de Francia, el exjugador del Lille sufrió una lesión en el muslo derecho, según informa L'Equipe.

Por este motivo, se vio obligado a retirarse en el descanso, con el marcador 0-0. En su lugar entró Restes.

Según L'Equipe, Maignan habría recibido un fuerte golpe tras un choque con el delantero turco Deniz Gul: el portero se quejó de molestias en el muslo y el cuerpo médico de Francia no quiso correr riesgos, por lo que Zidane realizó el cambio.

Según la Gazzetta dello Sport, sin embargo, se teme que el problema afecte a la cadera y, por ello, el cuerpo médico de la selección francesa ya se ha puesto en contacto con el médico del Milan para informarle del estado del jugador nacido en 1995.

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En las próximas horas (ya a lo largo del día de hoy), el portero se someterá a pruebas directamente con el Milan para determinar con precisión el alcance del problema de Maignan y saber si podrá estar disponible para el primer partido tras el parón: el Milan de Ruben Amorim se enfrentará al Frosinone el domingo 22 de noviembre, a las 18:00, en San Siro, en la 12.ª jornada de la Serie A.