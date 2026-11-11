AC Milan, Ibrahimovic se reúne con Theo Hernández en Milán: qué ha trascendido

Un encuentro entre dos viejos amigos en Milán. Ibrahimovic se reunió con Theo Hernandez y su familia en la ciudad italiana. El vínculo entre ambos nació durante los años que compartieron en el AC Milan, entre 2020 y 2022. Los dos vivieron el camino que llevó al AC Milan a conquistar el título de la Serie A 2021-2022 y formaron una pareja importante tanto en el vestuario como en el campo. El propio francés había descrito en varias ocasiones su relación con el sueco como muy estrecha. También había declarado más de una vez que tanto él como su esposa Zoe llevan al AC Milan y a Milán en el corazón.

Por el momento no hay indicios concretos de una posible negociación ni de un regreso de Theo al AC Milan, ya que el encuentro parece ser, por ahora, un gesto de afecto y respeto mutuo entre dos protagonistas de una etapa importante de la historia reciente del club.

Sin embargo, en las últimas semanas el francés ha vuelto a expresar en las redes sociales todo su cariño por el AC Milan. Quién sabe si será una señal de cara al futuro, si Amorim y Cardinale lo permiten.