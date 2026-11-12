AC Milan, Goncalo Ramos costó 73 millones: la cifra puede llegar a 86 millones. Todos los bonus, incluidos los ligados a ganar la Champions y a la clasificación de goleadores

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Goncalo Ramos fue el fichaje más importante del Milan en el último mercado de fichajes. Procedente del PSG, el delantero portugués comenzó la temporada a medio gas, pero es una pieza fundamental en el esquema de Amorim. Calcio e Finanza ha arrojado luz sobre las cifras de su traspaso de París a Milán.

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Se han filtrado las cifras de la operación entre el Milan y el PSG por el fichaje de Gonçalo Ramos, oficialmente el fichaje más caro de la historia del Milan.

Según informa Calcio e Finanza, la cantidad fija para fichar al portugués fue de 70 millones de euros, con 3,1 millones de gastos adicionales, por lo que el Milan registró al portugués en sus cuentas por 73,1 millones de euros: dado que su contrato es de cinco años, su cuota anual de amortización asciende a 14,62 millones de euros.

El pago de la cantidad fija se dividió en cuatro plazos de 17,5 millones cada uno, todos con vencimiento el 15 de julio de cada año, desde 2026 hasta 2029.

Pero hay más: según informa Calcio e Finanza, el acuerdo incluye varios bonus que pueden alcanzar los 16 millones de euros, para un importe total máximo de 86 millones de euros.

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Los premios adicionales se distribuyen así:

- Conquista del título de la Serie A: 2 millones

- Clasificación para la fase de liga de la Champions League: 1,2 millones

- Clasificación para los cuartos de final de la Champions League: 1 millón

- Clasificación para las semifinales de la Champions League: 1 millón

- Clasificación para la final de la Champions League: 1 millón

- Conquista de la Champions League: 1 millón

- Título de máximo goleador de la Serie A: 2 millones

Los bonus son acumulables en una misma temporada y pueden conseguirse más de una vez a lo largo de los años, pero el límite total se mantiene en 16 millones. Además, los bonus solo se activarán si Gonçalo Ramos ha disputado al menos el 60 % de los partidos oficiales del Milan para los que haya estado disponible durante la temporada correspondiente. Hay una cláusula adicional: si el portugués estuviera no disponible para al menos el 50 % de los partidos oficiales de la temporada, no se devengará ningún bonus, independientemente de los resultados obtenidos por el equipo. La única excepción es el bonus vinculado al título de máximo goleador de la Serie A.