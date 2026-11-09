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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, escucha a Tacchinardi: «Con sus once titulares, es el equipo más interesante del campeonato»

Serie A
AC Milán

El excentrocampista Alessio Tacchinardi dio su opinión sobre el AC Milan de Ruben Amorim, que venció 2-1 al Genoa en la última jornada de la Serie A.

Alessio Tacchinardi, excentrocampista de la Juventus y ahora comentarista de Mediaset, habló sobre el Milan de Ruben Amorim y sobre Gonçalo Ramos, que tampoco marcó en Génova, pero dio una gran asistencia en el gol de Christian Pulisic: «La sensación es que el Milan, con sus once titulares, es potencialmente el equipo más interesante de la liga y el que más puede crecer. Si se tiene en cuenta toda la plantilla, en cambio, no. ¿Ramos? Se esfuerza, pero nunca marca 

goles

. De todos modos, no es fácil ganar en el campo del Genoa, que lo está haciendo bien. En tres días no se puede cambiar tanto; es porque, con sus once titulares, el Milan, que tiene un buen entrenador, es el equipo con más margen de crecimiento. Pero no puede jugar y ser competitivo en dos competiciones porque sus suplentes no están a la altura de los demás».

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