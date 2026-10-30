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Revive la extraordinaria noche de mayo de 2001 en la que el AC Milan arrolló a su rival de la ciudad, el Inter, con una histórica victoria por 6-0. Marcado por el fulgurante arranque de Gianni Comandini y la eficacia de Andriy Shevchenko, aquel partido sigue siendo la victoria por mayor margen en la historia del derbi de la Madonnina.

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Hay un silencio muy particular que se apodera de San Siro cuando el orden natural del fútbol milanés no solo se altera, sino que salta por los aires. El 11 de mayo de 2001, mientras el aire primaveral pesaba sobre la capital lombarda, 78.000 personas se congregaron para presenciar el 246.º derbi oficial della Madonnina. Ninguno de los dos equipos luchaba por el Scudetto aquel año, pues la Roma marcaba el ritmo, pero en Milán la clasificación suele quedar en segundo plano cuando está en juego el orgullo de la ciudad. Lo que vino después no fue un simple partido de fútbol: fue un exorcismo de 90 minutos que dejó un marcador todavía recordado con escalofríos en la Curva Nord: Inter 0-6 AC Milan.

El héroe inesperado de la Curva Sud

IMAGO

Si antes del saque inicial le hubieran preguntado a cualquier aficionado del Milan quién iba a llevar al equipo a la gloria, es probable que Gianni Comandini no figurase entre sus primeras opciones. Pero el fútbol tiene la costumbre de hacer inmortales a los héroes menos esperados. A los tres minutos, el estadio tembló. Serginho, que aquella noche parecía tener alas en las botas, irrumpió por la izquierda y puso un centro raso que pedía ser rematado. Comandini llegó con el instinto de un goleador curtido y deslizó el balón más allá de Sebastien Frey. El Inter aún se estaba ajustando las espinilleras cuando recibió el golpe, pero la tormenta no había hecho más que empezar.

El segundo acto de la breve pero brillante aparición de Comandini llegó apenas quince minutos después. De nuevo, el incontenible Serginho puso el balón, esta vez con un envío delicado al corazón del área del Inter. Comandini se elevó bajo los focos y conectó un potente cabezazo que acabó en la esquina. 2-0. Fueron los únicos dos goles del delantero en toda aquella temporada de la Serie A, pero siguen siendo dos de los más importantes de la historia del club. El Inter, dirigido por Marco Tardelli, parecía jugar sobre arenas movedizas, incapaz de seguir los movimientos fluidos de los hombres de Cesare Maldini.

Una lección de eficacia

Getty Images

El silbato del descanso ofreció al Inter un refugio temporal, pero el alivio fue ilusorio. La segunda parte se convirtió en un desastre a cámara lenta para el equipo que ejercía de local. Ocho minutos después de la reanudación, Federico Giunti se dispuso a lanzar una falta. Debía ser un centro, un balón elevado para poner a prueba por alto a la defensa del Inter, pero esquivó a todos, defensas, atacantes y un Frey inmóvil, antes de alojarse en la esquina más alejada. Con el 3-0, el partido dejó de tener emoción; con el 4-0, se convirtió en una tragedia. Andriy Shevchenko, que acabaría siendo el máximo goleador histórico del derbi, impuso por fin su autoridad.

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El primero de Shevchenko fue una muestra de su capacidad de desmarque: un cabezazo preciso tras otro centro milimétrico de Serginho. El ucraniano era implacable y olía sangre. En el minuto 77 ya había marcado su segundo gol y el quinto del Milan, al culminar un contraataque fluido con la despreocupada facilidad de quien juega un partido de entrenamiento. Los aficionados del Inter empezaron a dirigirse hacia las salidas, incapaces de presenciar el desmantelamiento final de su defensa. El marcador, resplandeciente en la oscuridad, parecía estar averiado: mostraba una realidad propia de un sueño febril.

El último golpe y un récord para la historia

Getty Images

Era de justicia que Serginho, el mejor jugador del partido, tuviera la última palabra. En el minuto 81, el brasileño dejó atrás a una defensa del Inter destrozada, regateó a Frey con una finta y empujó el balón a puerta vacía para establecer el 6-0. Fue un gol que pareció poner fin al sufrimiento. Poco después sonó el pitido final, que confirmó la mayor diferencia de goles en la historia del derbi de Milán. Superó el 5-0 que el Inter había infligido al Milan en 1910 y reescribió los libros de récords para el nuevo milenio.

Para Cesare Maldini, que lo contemplaba desde el banquillo, fue un momento de profunda reivindicación. Para el Inter, una herida que tardaría años en cicatrizar. El partido sigue siendo un referente para el Milan: una actuación de una eficacia tan devastadora y bella que trascendió las discretas posiciones ligueras de ambos clubes aquella temporada. Fue mucho más que tres puntos; fueron seis goles que silenciaron a la burguesía que iba en motoreta y convirtieron San Siro en una catedral rojinegra durante una noche de mayo inolvidable.