AC Milan: Cardinale prepara un gran mercado de fichajes en enero con un presupuesto de más de 70 millones

Cardinale quiere construir una plantilla cada vez más fuerte y competitiva, consciente de que todavía hace falta invertir mucho. La plantilla de Amorim presenta carencias evidentes: desde un defensa que amplíe las opciones del entrenador hasta un delantero que apoye a Ramos en lugar de Camarda, que se marchará cedido.
El objetivo es ganar el título de la Serie A y, si no es posible esta temporada, Red Bird quiere sentar las bases para la próxima. También se estudian posibles fichajes de futuro, como Sylla, del Union Saint Gilloise, o Ilicevic, nacido en 2010 y jugador del Eintracht Framcoforte, que ya ha debutado en la Serie A.