AC Milan, Amorim espera recuperar a Tomori: cuándo puede volver a jugar el defensa inglés

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Tras pasar casi todo el verano apartado en su propio club, Fikayo Tomori se ha puesto totalmente a disposición de Amorim, con gran profesionalidad y amor por la camiseta del AC Milan.

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El inglés ha demostrado que puede ser un recurso para el equipo, especialmente en las rotaciones habituales que el entrenador portugués debe realizar para afrontar los compromisos de la Serie A y la Europa League.

Fikayo Tomori está de baja desde el pasado 28 de octubre, cuando se lesionó durante la primera parte del Milan-Bolonia de liga. El exjugador del Chelsea sufrió una lesión en un músculo flexor medial del muslo derecho que lo obligó a perderse los siguientes partidos de Serie A y Europa League contra el Inter, el Ferencvaros y el Genoa. Esto obligó a De Winter a jugar mucho más de lo habitual, dado que Gabbia también lleva mucho tiempo de baja.

Tomori está trabajando intensamente estos días para intentar estar disponible tras el parón de selecciones, el 22 de noviembre, cuando el sorprendente Frosinone de Alvini visitará San Siro. La recuperación avanza bien, pero en el Milan nadie quiere precipitar su regreso al campo por el riesgo de una recaída. Por eso, hay más posibilidades de que el inglés juegue en la delicada visita al Olympiacos en El Pireo, en la Europa League, el próximo 26 de noviembre.

Mientras Tomori trabaja duro para volver a ser protagonista sobre el terreno de juego, también está pendiente del mercado, porque ya se escuchan cantos de sirena de cara a su reapertura en enero. En los últimos días ha habido sondeos de clubes españoles, entre ellos el Barcelona, y de la Premier League. El Milan podría decidir ingresar una cantidad por él ahora para evitar perderlo gratis en julio, ya que su contrato está próximo a vencer.