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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Abu Treika: «Rodri no es el mejor... y Argentina = Messi + 10 palos»

España vs Argentina
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La leyenda del fútbol egipcio se opone

El exfutbolista egipcio Mohamed Aboutrika generó polémica tras la final del Mundial 2026 al criticar la elección de Rodri como mejor jugador y asegurar que Lionel Messi merecía más el premio pese a la derrota de Argentina ante España.

Durante su análisis en «BeIN Sports», reconoció que Rodri había realizado un torneo excepcional, pero insistió: «Messi es el primero, el segundo y el tercero; para mí, ningún jugador ha hecho lo que él ha hecho en este torneo».


Añadió que Messi cargó con su selección durante todo el torneo y sentenció: «Argentina es Lionel Messi, y Messi juega con diez palos», destacando la diferencia entre su liderazgo y el del resto del equipo.

Aun así, reconoció que España mereció ganar el título al imponerse 1-0 en la final.

Aclaró que la frase «las finales se ganan, no se juegan» no aplicaba aquí, pues el equipo mejor fue el que alzó la copa, y añadió: «El fútbol rara vez es justo, pero hoy lo ha sido, porque España fue superior física, mental, táctica y técnicamente».

Por último, elogió a la actual generación de España, a la que situó entre las mejores de la historia de «La Roja» tras ganar la Eurocopa y el Mundial, igualando el éxito de la generación dorada de 2008 a 2012.

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