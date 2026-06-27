Abu Treika: «Queremos enfrentarnos a Messi... y hay una incógnita sobre un jugador egipcio»

Mohamed Abou Trika, exestrella de Egipto, elogió a los Faraones en el Mundial 2026, pero les instó a vencer a Australia para enfrentar a Lionel Messi.

Egipto avanzó por primera vez a la segunda fase tras quedar segundo en un grupo que compartía con Bélgica, Irán y Nueva Zelanda.

Cerró la fase de grupos con un 1-1 ante Irán y terminó segundo con 5 puntos, solo por detrás de Bélgica por diferencia de goles.

El próximo viernes se medirá a Australia en la segunda ronda y, si gana, avanzará a octavos para enfrentar al vencedor del duelo entre Argentina y Cabo Verde.

Tras el partido, Abu Treika declaró en «beIN Sports»: «Los jugadores deben saber que tienen una oportunidad histórica; ya es un hito estar en la segunda ronda, pero queremos enfrentarnos a Messi».

Y añadió: «Jugar contra Argentina, la campeona del mundo, en octavos sería la guinda del pastel».

Además, instó al seleccionador Hossam Hassan a aprovechar el potencial de Haitham Hassan, jugador del Real Oviedo.

«Haitham no ha jugado ni un minuto en la fase de grupos, lo que me preocupa; Hossam debería tenerle en cuenta, sobre todo tras la lesión de Mohamed Salah».

Y añadió: «Dadas las lesiones, quizá debamos cambiar nuestro estilo de juego, sobre todo porque ya probamos distintas formas en los amistosos contra selecciones fuertes».

Y añadió: «Creo que Hassan confía en las capacidades de todos los convocados, por eso hace muchos cambios de posición».

Sobre las lesiones, añadió: «Los Faraones no están acostumbrados a este ritmo; salvo Salah, los tres partidos de la fase de grupos han agotado a los jugadores».