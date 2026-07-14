Abu Treika: «Espero que Argentina se clasifique para la final del Mundial»

Mohamed Aboutrika, leyenda de Egipto, quiere que Argentina llegue a la final del Mundial 2026 para medirse a España, ya clasificada tras ganar el martes.
La selección española alcanzó su segunda final al vencer 2-0 a Francia y ahora aguarda al ganador del duelo Argentina-Inglaterra, programado para este miércoles.
Tras el España-Francia, declaró en BeIN Sports: «Ya vimos una final entre España e Inglaterra en la Euro 2024, que ganó España; ahora quiero ver a España contra Argentina».
Considera que Inglaterra sería un rival más accesible para España, mientras que Argentina resulta más exigente por la presencia de Lionel Messi.
Añadió que ambas selecciones dependen mucho de sus figuras.
Y añadió: «Inglaterra depende casi en exclusiva de Kane y Bellingham, autores de 12 de los 13 goles del equipo, mientras que Argentina es Messi».
Y concluyó: «¿Quién inclinará la balanza? ¿El dúo Kane-Bellingham o Messi?».
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