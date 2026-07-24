Abu Al-Shamat se libra de la lesión de ligamento cruzado: los detalles de la lesión de la estrella del Al-Ahli saudí

Un clima de preocupación se apoderó de la concentración del Al-Ahli saudí en Portugal, tras la repentina caída de uno de los nombres más destacados del equipo durante el encuentro amistoso, mientras todos aguardaban lo que revelarían las pruebas médicas ante el temor al peor escenario.

El diario saudí "Al-Yaum" reveló que el cuerpo técnico recibió un gran impulso anímico, después de que las pruebas médicas a las que se sometió Saleh Abu Al-Shamat confirmaran que el ligamento cruzado se encuentra en buen estado, tras la lesión que sufrió ante el Vitória de Guimarães portugués.

El diario aclaró que la resonancia magnética mostró que el jugador sufre únicamente una contusión ósea, sin ningún daño en el ligamento cruzado, después de someterse a pruebas preventivas bajo la supervisión del cuerpo médico del equipo.

Abu Al-Shamat se había lesionado durante el encuentro amistoso que enfrentó al Al-Ahli con el Vitória de Guimarães este viernes, dentro de la concentración de preparación para la nueva temporada, y que terminó con la derrota del Al-Ahli por 3-1.

Esta derrota se convirtió en la segunda que sufre el Al-Ahli en sus partidos amistosos durante su concentración en el extranjero, antes del inicio de la nueva temporada, después de perder frente al Holstein Kiel alemán por 1-4 en Austria.

Por el contrario, el Al-Ahli solo logró una única victoria a costa del Saalfelden austriaco por ocho goles a cero, en su primer partido amistoso en Austria, mientras que empató con el Rio Ave portugués por 2-2 en Portugal.