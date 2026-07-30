Absolución histórica: Tebas derrota al Barcelona y a la Federación Española en la batalla del "palco del Camp Nou"

La justicia deportiva española bajó este jueves el telón sobre uno de los casos más largos y polémicos en la historia del fútbol español, al dictar la absolución completa de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional "LaLiga", de la acusación de filtrar datos financieros confidenciales pertenecientes al FC Barcelona.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Tribunal Administrativo del Deporte "TAD" dictaminó que no existe infracción alguna que merezca sanción contra Tebas, poniendo así fin a los procedimientos legales que se iniciaron el pasado mes de noviembre, a raíz de una denuncia presentada por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol "CENAFE", junto a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes "CSD".

Los detalles de la crisis se remontan al 12 de agosto del año pasado, cuando Galán solicitó juzgar a Tebas por incumplimiento del deber de neutralidad y pidió su destitución del cargo, en relación con la publicación por parte de LaLiga de un comunicado oficial el 2 de abril de 2025 en su página web, en el que se revelaban informaciones y datos financieros que el Barcelona había aportado dentro de las normas de elaboración de los presupuestos de los clubes, y concretamente lo relativo al expediente de la venta de los palcos VIP del estadio Camp Nou, valorados en 100 millones de euros, antes de que la Liga borrara posteriormente el comunicado tras la objeción del club catalán.

El Tribunal había abierto su primera investigación el pasado 21 de noviembre, antes de cerrarla sin resolución el 24 de febrero, viéndose obligado a abrir una segunda investigación extraordinaria el 26 de marzo bajo la supervisión del juez Jaime Caravaca.

Aunque las posibles sanciones oscilaban entre la amonestación pública, la suspensión de dos meses a un año y hasta la destitución del cargo, la investigación concluyó con la absolución, especialmente después de que el propio FC Barcelona, en su condición de supuesta parte perjudicada, aclarara al Tribunal que no había sufrido ningún perjuicio por la publicación de la información, aludiendo a la respuesta inmediata de la Liga a su solicitud de retirar el comunicado de su página web.