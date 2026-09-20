¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Abou Trika a Mourinho y Simeone: dejaos de cumplidos y sacad a Vinícius y Giuliano del derbi

Atlético Madrid vs Real Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Primera División
Vinicius Junior
G. Simeone
M. Aboutreika
España
Brasil
Argentina
Egipto

Primer tiempo sin ocasiones reales

   Mohamed Aboutrika, exestrella del Al Ahly egipcio, dirigió duras críticas a José Mourinho, director técnico del Real Madrid, y a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, entre los dos tiempos del encuentro que enfrentó a ambos equipos este domingo, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga.

La primera parte terminó con empate sin goles, en medio de dureza, choques y una gran polémica arbitral, sin ocasiones de peligro en ninguna de las dos porterías.

Durante su análisis del partido en los canales de beIN Sports, Aboutrika dijo: «Mourinho y Simeone están siendo condescendientes en las alineaciones, y en el segundo tiempo, quien deje de lado esa condescendencia ganará».

Y añadió: «Simeone debe sacar a su hijo de inmediato (Giuliano), porque no aporta nada, y si el Atlético quiere ganar tiene que sustituirlo».

Continuó: «Mourinho también está siendo condescendiente con Vinicius, debe sacarlo si quiere ganar, y en el banquillo hay quienes merecen participar, como Bernardo Silva».

Prosiguió: «Los dos equipos no están ofreciendo un fútbol de verdad. ¿Dónde están las ocasiones? Queremos ocasiones reales, y si eliges jugadas serán las jugadas arbitrales; el árbitro va a la pantalla del VAR y no muestra la tarjeta roja, ¿por qué hace eso?».

Aboutrika concluyó: «El Real Madrid y el Atlético se han visto influidos por el bonito fútbol que ofrece el Barcelona en sus partidos, pero nosotros queremos un fútbol a la altura del derbi».

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google