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El Ajax ha encontrado un nuevo patrocinador principal. ABN AMRO volverá a aparecer en la camiseta del club de Ámsterdam a partir del 1 de julio de 2027. El banco se vincula al Ajax durante cinco años y será el patrocinador principal del primer equipo, del equipo femenino y del Jong Ajax. Según un comunicado de prensa, el acuerdo se extenderá hasta el final de la temporada 2031/2032.

Así terminará el patrocinio principal de Ziggo, que se despedirá al concluir la temporada 2026/2027 tras 12 años y medio. Para ABN AMRO, el acuerdo supone volver a la camiseta del Ajax. El banco ya fue el patrocinador principal del club de Ámsterdam entre 1991 y 2008.

La relación entre ambas partes continuó después de aquel periodo. ABN AMRO estuvo vinculado, entre otras áreas, a la cantera y a la sección femenina. Desde 2015, el banco es el patrocinador principal del Ajax femenino y, además, colaborador del club en el ámbito social.

Menno Geelen, director general del Ajax, se muestra satisfecho con el acuerdo. "Es una noticia muy buena para el club. Nos alegra enormemente haber encontrado en ABN AMRO un nuevo patrocinador principal después de un proceso intenso y minucioso. Llevamos décadas vinculados y este patrocinio principal resultará familiar a todos los que forman parte del club y a nuestros aficionados. Agradecemos a ABN AMRO su confianza en el futuro".

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La máxima responsable de ABN AMRO, Marguerite Bérard, también espera con ilusión esta nueva etapa de colaboración. "Estamos orgullosos de que ABN AMRO vuelva pronto a la camiseta del Ajax como patrocinador principal, tanto en el equipo masculino como en el femenino. Juntos hemos celebrado grandes éxitos y llevamos 35 años vinculados por convicción. Esa rica historia es la base de un nuevo comienzo".

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Sin embargo, no todo el mundo ve el acuerdo de patrocinio con buenos ojos. En el pódcast de fútbol de Algemeen Dagblad, el presentador Etienne Verhoeff cuestionó el acuerdo. Según informaciones de De Telegraaf, ABN AMRO pagaría unos doce millones de euros anuales, incluidas las bonificaciones. En cinco años, la cifra ascendería a casi sesenta millones de euros.

A Verhoeff le llama la atención esa cantidad a la vista de los recortes en el banco. "Pensé por un momento: pagas doce millones de euros al año por esto, mientras ABN AMRO está llevando a cabo una enorme operación de recortes. Despides a 5000 personas para ser aún más rentable y se trabaja de forma todavía más eficiente. Supongo que serán las leyes de la economía, pero, en el fondo, sigo pensando..."

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El periodista Maarten Wijffels comprende las críticas. "Visto desde fuera, me parece una pregunta muy razonable para la dirección de un banco así". Al mismo tiempo, señala el valor nostálgico de la colaboración y los momentos especiales que ambas partes han vivido juntas.

Las críticas no carecen de fundamento. ABN AMRO anunció en noviembre de 2025 que quería reducir su plantilla en 5.200 puestos de trabajo a tiempo completo, en términos netos, hasta 2028 respecto a 2024. Según el banco, aproximadamente la mitad de esa reducción se producirá mediante bajas naturales.

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Por su parte, Cas Biesta, director comercial del Ajax, subraya que el acuerdo encaja en varios aspectos. "Al buscar un patrocinador principal, quieres encontrar un equilibrio entre lo que encaja bien con el club y lo que resulta conveniente desde el punto de vista comercial. Por eso es fantástico haber encontrado un patrocinador principal que cumple en ambos aspectos".

Geert Pielage, responsable de Marca y Comunicación Corporativa de ABN AMRO, también considera que la colaboración va más allá de un simple acuerdo comercial. "La camiseta del Ajax con ABN AMRO evoca recuerdos especiales para mucha gente. Estamos orgullosos de ello. Pero no solo queremos recordar lo que fuimos juntos; queremos mostrar lo que representamos hoy: ayudar a las personas y a las empresas a avanzar".

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Pielage concluye: "Con este patrocinio principal queremos reforzar ese vínculo. No solo queremos que se nos reconozca en la camiseta, sino que nuestra presencia tenga sentido dentro y fuera del campo".