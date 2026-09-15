El Al Nassr sufrió una dura derrota ante el Al Ain emiratí por un contundente 4-0, en el partido que enfrentó a ambos equipos dentro de la primera jornada de la Liga de Campeones de la AFC Elite, en un choque en el que el conjunto saudí mostró una imagen catastrófica en todos los niveles, en medio de duras críticas al técnico australiano Ange Postecoglou y a los jugadores del equipo.

Hussein Abdulghani, exestrella del Al Nassr, calificó de catastrófica la actuación del equipo ante el Al Ain, preguntándose por los motivos que llevaron a Postecoglou a apostar por este planteamiento desde el inicio del partido, especialmente porque el Al Nassr careció de muchas de las cosas que necesita cualquier equipo para mostrarse con fuerza y competir ante un rival del tamaño del Al Ain.

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Abdulghani habló, durante su aparición en el programa "Nadina", sobre el fichaje del portugués Samu Costa, asegurando que no ve posible establecer una comparación entre el jugador y Marcelo Brozovic, exjugador del Al Nassr, y describió el fichaje como "catastrófico", en una clara crítica al rendimiento que ofrece el jugador con el equipo.

La exestrella del Al Nassr provocó una sorpresa al vincular la elección de Samu Costa con el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, diciendo: "Creo que Ronaldo es quien eligió a este jugador en consulta con la dirección deportiva", antes de añadir: "Y no sé el secreto de la preferencia únicamente por los de nacionalidad portuguesa", en referencia a la abundancia de elementos portugueses en las elecciones del Al Nassr durante el último periodo.

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Las críticas de Abdulghani no se detuvieron en el fichaje de Samu Costa, sino que se extendieron a la imagen que ofreció el Al Nassr ante el Al Ain, tras asegurar que el equipo carecía de casi todo en el fútbol, en un momento en el que el planteamiento de Postecoglou al inicio del partido generó grandes interrogantes, especialmente con los espacios que aparecieron en la línea defensiva y el aprovechamiento perfecto que hizo de ellos el Al Ain.

Abdulghani considera que el Al Nassr afronta un periodo difícil, advirtiendo de que el equipo "sufrirá enormemente durante el próximo periodo", especialmente si no se abordan los errores que aparecieron ante el Al Ain y no se trabaja en corregirlos durante el actual parón internacional, que representa una oportunidad para reordenar las cartas y corregir el rumbo.

La exestrella del Al Nassr insistió en la necesidad del equipo de hacer "un gran alto" durante el parón, con el fin de alcanzar la mejor forma posible en la próxima etapa, después de que el 4-0 del Al Ain revelara la existencia de numerosos asuntos que necesitan revisión dentro del Al Nassr, ya sea a nivel técnico o en la evaluación de algunos fichajes y elecciones que tomó el club.