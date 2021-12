Ahora que se había posicionado como uno de los futbolistas más útiles para Xavi Hernández, Abde Ezzalzouli se tendrá que marchar a la Copa África con la selección de Marruecos y no volverá a disputar un encuentro con el Barça hasta, por lo menos, pasado el 18 de enero, fecha en la que concluye la fase de grupos del torneo continental. El equipo azulgrana no va sobrado de efectivos en ataque y esta noticia dificultará la preparación de los primeros partidos del año 2022, sobre todo el del día 2 de enero en Mallorca, en el que el Barcelona todavía no podrá contar con Dani Alves, que podrá ser inscrito a partir del día 3. Veremos cómo llega Memphis Depay, que sigue de baja por una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo.

Abde se marchará concentrado con su selección antes del inicio del torneo, que empieza el 9 de enero, con lo cuál no comenzará el año jugando con el Barcelona, que volverá a los entrenamientos el día 28 de diciembre por la tarde tras varios días de vacaciones. Marruecos se medirá en la fase de grupos de la competición a Ghana, Comoras y a Gabón los días 10, 14 y 18 de enero. Si superara esta fase, hecho probable porque Marruecos es una de las favoritas a ganar el torneo, Abde jugaría los octavos de final entre el 23 y el 26 de enero. Asimismo, los cuartos de final se disputarían el 29 y 30 del mismo mes. Las semifinales serían el 2 y el 3 de febrero y la hipotética final el día 6 de febrero.

Cuántos partidos se perdería de LaLiga y Copa del Rey

Con todas estas fechas sobre la mesa, el delantero del filial se perderá seguro la jornada de LaLiga del día 2 de enero en Mallorca, el partido de dieciseisavos de la Copa del Rey en el campo del Linares (5 de enero), el siguiente partido de Liga ante el Granada en Los Cármenes (8 de enero), las semifinales -y posible final- de la Supercopa de España ante el Real Madrid (12 de enero), unos posibles octavos de final de la Copa del Rey (15 de enero) y el partido de Liga en casa ante el Rayo Vallecano (19 de enero).

En el caso de que Marruecos fuera avanzando en la Copa África, Abde también se perdería el partido de Liga del 23 de enero en Mendizorroza, contra el Alavés, unos posibles cuartos de final de Copa (2 de febrero) y el duro partido de Liga en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid (6 de febrero), en la misma fecha que se disputa la final de la Copa África. El siguiente partido del Barcelona tras este inicio de año sería el 9 de febrero, en la supuesta idea de las semifinales de la Copa del Rey. Ya el día 13 de febrero, el Barça visita al Espanyol en Cornellà-El Prat y el 17, cuatro días más tarde, recibe al Napoli, en los dieciseisavos de la Europa League. Abde, incluso llegando a la final, estaría listo para disputar dichos encuentros.