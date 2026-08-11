Abdallah El Said, jugador del Zamalek, definió su postura sobre la continuidad en el club blanco, en medio de la crisis por los pagos atrasados y su falta de regularidad en los entrenamientos del equipo durante el último período.

Abdel Hadi Mohamed, agente de Abdallah El Said, reveló que el jugador solicitó la rescisión de su contrato con el Zamalek de mutuo acuerdo, además de la reprogramación de sus pagos atrasados, una petición que fue aprobada por la junta directiva del club.

El agente del jugador afirmó en declaraciones exclusivas al diario egipcio El-Watan: "Hace dos días solicitamos la rescisión del contrato de Abdallah El Said con el Zamalek y la reprogramación de sus pagos atrasados, y la junta directiva aprobó nuestra petición; les agradecemos su respuesta".

Aclaró que las negociaciones entre ambas partes registraron un consenso sobre el mecanismo para tratar los pagos atrasados, además del acuerdo para poner fin al contrato de mutuo acuerdo entre el jugador y el club.

La decisión de Abdallah El Said llegó tras no recibir sus pagos atrasados, lo que provocó su ausencia de los entrenamientos del Zamalek y su falta de regularidad en el programa de preparación para la nueva temporada.

El valor de los pagos atrasados del jugador con el Zamalek asciende a cerca de 8 millones de libras, antes de que las últimas negociaciones entre ambas partes lograran alcanzar una fórmula de consenso sobre la manera de abonarlos y reprogramarlos.

Se espera que el Zamalek y Abdallah El Said completen los trámites oficiales relativos a la rescisión del contrato y la reprogramación de los pagos durante el próximo período, con lo que se pondrá fin a la trayectoria del jugador con el equipo blanco.

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