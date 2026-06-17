A Youri Mulder no le gusta una estrella inglesa: «Ya no me gusta tanto»

A Youri Mulder no le impresiona Jude Bellingham. El inglés marcó el 3-2 tras el descanso en el 4-2 sobre Croacia del miércoles, pero eso no cambia la opinión del analista de la NOS.

Tras una emocionante primera parte que terminó 2-2, Anderson asistieron a Bellingham nada más reanudarse el partido y el inglés marcó el 3-2.

«Eso sí que fue genial», comienza Mulder. «Encajas el 2-2 justo antes del descanso. Te vas al descanso con un poco de desánimo. Y a los dos minutos marcas el 3-2... Eso ayuda muchísimo». A pesar del buen inicio en el Mundial, Mulder duda de Inglaterra.

«No sé si Inglaterra es lo suficientemente buena como para proclamarse campeona del mundo. No me parece que el centro del campo sea precisamente de primera con Anderson y Rice. Sobre todo Anderson, un jugador muy bueno, me decepcionó. Y Bellingham marca un golazo, pero también podría haber seguido corriendo (tras su gol, nota del editor).»

«Ya no me entusiasma tanto Bellingham. Tampoco vimos a Gordon. Atrás hay dos centrales duros, pero no me convence. Fue una buena victoria».

Su compañero, el analista Arnaut Danjuma, vio un rayo de esperanza: Marcus Rashford. El suplente sentenció el partido con un potente remate tras una bonita finta. «Sigue siendo, por supuesto, un jugador de primera categoría», comenta el delantero del Valencia.

«Tuchel lo ha vuelto a convocar tras un largo periodo fuera, y él sabe esperar su momento, mantener la calma y colocar el balón en la escuadra», concluye Danjuma, seis veces internacional con Holanda.