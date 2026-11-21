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Max Eberl reaccionó de forma elocuente al ataque verbal de Jesse Marsch.

El director deportivo Max Eberl reaccionó a las duras palabras que el seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, dirigió al Bayern de Múnich a raíz de la lesión de Alphonso Davies.

«Nos hemos enterado, pero no vamos a responder», dijo Eberl tras el empate 1-1 contra el 1. FC Köln el viernes por la noche. Y subrayó: «Si no respondemos, eso ya es una respuesta».

Marsch había cargado poco antes contra el club más laureado de Alemania. «No tengo la impresión de que al Bayern le importe un comino la selección canadiense, y eso que conozco a algunas personas allí y sé cómo tratan los alemanes a las selecciones, sobre todo cuando no se trata de la alemana», declaró al portal OneSoccer.

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Además, el exentrenador del RB Leipzig dejó claro: «Me gusta el Bayern, pero quiero que sepan algo: que vengamos de Canadá no significa que no sepamos lo que hacemos ni que seamos un montón de idiotas». La selección canadiense quiere «lo mejor para Alphonso, para el Bayern de Múnich y para las relaciones».

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Preguntado por la relación con la federación canadiense, Eberl respondió de forma elocuente: «A veces es mejor callar». Y es que existe un tenso antecedente en el que Davies también fue el principal protagonista.

El Bayern amenazó con demandar a Canadá por Alphonso Davies

La lesión del ligamento cruzado que sufrió el lateral izquierdo en marzo del año pasado provocó fuertes tensiones entre el Bayern y la Canadian Soccer Association. Desde Múnich se criticó que Davies hubiera jugado el intrascendente partido por el tercer puesto de la Liga de Naciones de la CONCACAF contra Estados Unidos, mientras que desde Canadá se había restado importancia inicialmente a la lesión.

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La gravedad de la lesión no se diagnosticó hasta que Davies regresó a la capital bávara, tras lo cual Jan-Christian Dreesen, directivo del Bayern, llegó a amenazar con emprender acciones legales . Sin embargo, después de una conversación para aclarar las cosas unos meses más tarde, el Bayern renunció a presentar una demanda.

Getty Images

Se reaviva el conflicto por Alphonso Davies

Ahora el conflicto parece haberse reavivado, después de que Davies sufriera una rotura de fibras en la parte posterior del muslo izquierdo durante el último parón de selecciones, apenas unos minutos después de volver a ser titular tras más de 600 días, una lesión que podría dejarlo fuera lo que resta de año . El primer diagnóstico de la federación habló, de forma algo críptica, de una «lesión en la parte inferior del cuerpo», antes de que se diagnosticara una «leve distensión muscular».

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Además, Davies reveló que ya antes del partido había sentido «un poco de dolor cerca de la rodilla, en la parte inferior de los músculos posteriores del muslo». El equipo médico no se lo tomó a la ligera e incluso solicitó una resonancia magnética, que no mostró ninguna anomalía.

Especialmente doloroso para el Bayern: Harry Kane y Michael Olise también se lesionaron contra el Köln . El primero estará de baja durante meses. Ismael Saibari y Serge Gnabry tampoco están disponibles, mientras que Luis Diaz está cerca de regresar.