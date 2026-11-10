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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha enviado un emotivo mensaje de apoyo al entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, tras la reciente hospitalización de este. Al reflexionar sobre el intenso estrés de dirigir al más alto nivel, Xavi reconoció que la presión incesante puede pasar una gran factura física a los entrenadores.

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Xavi muestra su apoyo a Kompany tras desplomarse en el centro de entrenamiento

El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha mostrado su apoyo al entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, mientras el belga se recupera de un grave problema de salud. Kompany se desplomó hace dos semanas en el centro de entrenamiento del Bayern y fue trasladado de urgencia al hospital, donde le diagnosticaron meningitis.

El presidente de honor del Bayern, Uli Hoeness, ofreció una actualización esperanzadora sobre el estado de Kompany, mientras que su ayudante Aaron Danks ha asumido temporalmente las funciones al frente del primer equipo.

En su rueda de prensa del lunes 9 de noviembre, Xavi expresó su preocupación por su homólogo.

Xavi admite que el estrés de entrenar le quita el sueño

Al reflexionar sobre las exigencias psicológicas de dirigir equipos de élite, Xavi reconoció la enorme presión que supone buscar resultados en grandes clubes y selecciones.

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«No lo conozco personalmente, pero deseo a Vincent Kompany una pronta recuperación», declaró Xavi. «A veces sentimos mucho estrés y mucha presión. Especialmente cuando las cosas no salen como esperas».

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«A veces es difícil dormir. Forma parte del proceso, de nuestro trabajo», admitió el exentrenador del Barcelona. «Espero que se recupere bien. Lo está haciendo muy bien en el Bayern».

Trayectorias paralelas marcadas por Pep Guardiola

El vínculo entre Xavi y Kompany va más allá de sus actuales puestos en la élite del fútbol europeo, ya que Pep Guardiola influyó profundamente en ambos entrenadores.

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Xavi fue el motor táctico del histórico Barcelona de Guardiola, mientras que Kompany fue capitán de los equipos del Manchester City de Guardiola que batieron récords.

Ambos excentrocampistas pasaron a ocupar puestos de entrenador sometidos a una gran presión, y Xavi se apoya en sus experiencias en el Barcelona y la selección neerlandesa para comprender la situación de Kompany.

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El Bayern sigue adelante mientras Kompany continúa recuperándose

Kompany continúa recuperándose poco a poco tras recibir el alta hospitalaria. El Bayern de Múnich sigue de cerca su evolución antes de decidir cuándo volverá al banquillo.

Danks seguirá al frente del equipo de forma interina mientras el conjunto alemán afronta sus próximos compromisos nacionales y europeos.

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Xavi y el mundo del fútbol siguen enviando sus mejores deseos al entrenador de 39 años mientras trabaja para recuperarse por completo.