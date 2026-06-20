A Valentijn Driessen le repugna un país en el Mundial: «¡Esto es lo que tanto detesto!»

Valentijn Driessen no entiende el entusiasmo por la selección de Estados Unidos, anfitriona del Mundial. Ganó sus dos primeros partidos del grupo, pero él sigue sin impresionarse.

Así lo afirma en el pódcast «Kick-off» de De Telegraaf. «Son rivales de poca monta», afirma sobre Paraguay (4-1) y Australia (2-0).

«Hasta Malen marcaría tres goles y Frenkie de Jong jugaría más adelantado, dando pases a Gakpo para dejarlo solo ante el portero. No, tío, esto no cuenta».

Driessen critica el nacionalismo y oportunismo que surgen en Estados Unidos y advierte que en Países Bajos pasa lo mismo: «Si ganamos a Suecia y Túnez, todos volverán a hacer la polonesa».

«Los periódicos se vuelven locos, mandan gente en avión, publican historias con aficionados… No me gusta ese “USA, USA”. Normalmente no les importa el fútbol, hay que animarlos para que vitoreen a sus héroes, y ahora esto. Se me revuelve el estómago».

Mike Verweij, en cambio, se muestra optimista: «Mientras estés en el torneo, puedes ganarlo. Ya lo dije: EE. UU. será la sorpresa y puede llegar lejos».

“Contra Australia no me convencieron; en un momento fueron claramente superados. Pero ese nacionalismo podría llevarlos lejos”, concluye Verweij.