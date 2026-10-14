El caso del antiguo responsable de seguridad de la selección francesa ha dejado de ser un simple expediente de corrupción para convertirse en un terremoto judicial que golpea el corazón de Francia y coloca a la familia de Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, en el ojo del huracán.

El diario francés L'Équipe, en su edición de este miércoles, reveló un giro grave en la investigación contra Mohamed Sanhadji, encargado de la seguridad de la selección francesa entre 2004 y 2016, acusado de delitos de corrupción, malversación y tráfico de influencias, después de que fuera interrogada Fayza Lamari, madre y agente de Kylian Mbappé.

El paso previo a la imputación

Según el citado diario, de amplia difusión, los jueces de instrucción interrogaron a Fayza Lamari el pasado viernes y decidieron otorgarle la condición de «testigo asistido», una figura legal francesa que implica la existencia de indicios y pruebas de una posible implicación, sin que haya una prueba concluyente que permita formular una acusación formal, y que se considera un paso preliminar antes de la imputación.

Los jueces de instrucción creen que la madre del capitán de la selección francesa solicitó la intervención de Sanhadji para obtener cuatro visados, en un asunto sobre el que sus abogados mantienen un silencio absoluto.

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Mbappé, también en la sala de interrogatorios

El propio futbolista no se ha librado de las investigaciones: el diario francés confirmó que Mbappé también fue interrogado durante su estancia en París a finales del mes pasado, después de abandonar la concentración de la selección francesa, que se disponía a disputar la Liga de Naciones de la UEFA, por motivos de lesión.

La fuente precisó que el interrogatorio del delantero del Real Madrid se enmarca en una amplia serie de declaraciones que los investigadores están tomando para tratar de probar las actividades delictivas de Sanhadji, un proceso que ha incluido a numerosos jugadores actuales y antiguos de la selección, a dirigentes de la Federación Francesa e incluso a algunos agentes de futbolistas.

60.000 euros y un viaje a Camerún

Uno de los puntos sensibles del expediente gira en torno a una donación económica que Mbappé entregó a Sanhadji por valor de 60.300 euros en 2023, poco antes de su conocido viaje a Camerún, en el que lo acompañó el veterano responsable de la seguridad personal de la selección.

Los jueces tratan ahora de determinar la naturaleza legal de aquel viaje y si se trató de una misión oficial o de una visita personal, algo que podría modificar la calificación jurídica de la donación.

El caso se complica aún más después de que las investigaciones revelaran que Zinedine Zidane, tras asumir el mando de la selección nacional, pidió que Sanhadji se encargara de su seguridad personal, aunque este se vio obligado posteriormente a renunciar a esa función debido a las medidas cautelares que le impusieron los investigadores, que le prohíben comunicarse con cualquier miembro actual o antiguo de la selección.



