¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Anuncios
FBL-EUR-C1-RUBIN-BARCELONAGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traducido por

A través de TikTok: Piqué dispara contra la Federación Española

Sigue a GOAL en Google

Gerard Piqué, máximo accionista del club español Andorra, denunció la crisis por el retraso en las decisiones disciplinarias dentro de la Real Federación Española de Fútbol, expresando su malestar por la falta de resolución sobre la situación de tres de los jugadores de su equipo a menos de 24 horas del enfrentamiento ante el Almería, ante la ausencia de una notificación oficial que determine si podrán participar o si serán sancionados.

Anuncios

Piqué criticó la incertidumbre que puso al club en una situación complicada y afectó tanto a sus preparativos para el partido como a sus planteamientos tácticos.

Según el diario español «Marca», Piqué expresó su enfado en un vídeo que publicó a través de su cuenta en la plataforma «TikTok», durante el viaje de la expedición del Andorra a Almería, hablando de la situación de Jesús Olmo, Ivi Ackermann y Lautaro de León, a raíz de los hechos del enfrentamiento ante el Tenerife.

Aclaró que sus críticas se enmarcan en la crítica constructiva, con el objetivo de llamar la atención sobre las dificultades a las que se enfrenta el club debido al retraso de las decisiones disciplinarias.

Piqué señaló que la dirección del Andorra intentó informarse sobre la situación de los jugadores a través de los canales disponibles, y sus intentos llegaron a contactar directamente con el presidente de la Federación Española, pero no obtuvo una respuesta clara en el momento oportuno.

Anuncios
Anuncios

Añadió que el equipo se preparaba para el partido del sábado, mientras que llegó el viernes sin saber si los tres jugadores jugarían o estarían ausentes por la sanción.

Related Topics

Próximos partidos
ALM

ALM

Segunda Division

14 nov 2026

AND

AND

El máximo accionista del club advirtió del impacto de este retraso en la planificación táctica, y explicó que el cuerpo técnico necesita conocer la lista de jugadores disponibles antes de decidir la alineación y el plan de juego.

El entrenador podría verse obligado a descartar a uno de los jugadores de forma preventiva, antes de comprobar más tarde que no se emite sanción alguna contra él, lo que podría llevar a aplazar la suspensión a otro partido y complicar aún más los cálculos del equipo.

Anuncios

El problema se agrava a medida que se acerca la fecha del partido, pues al club no le queda tiempo suficiente para preparar las alternativas y gestionar las posibles ausencias.

El Andorra recibió posteriormente una notificación de la sanción de un partido para Ackermann y Lautaro; por la acumulación de 5 tarjetas amarillas en el caso del primero, y la expulsión del segundo ante el Tenerife tras recibir dos amonestaciones, a pesar de que el club presentó un recurso contra la segunda tarjeta amarilla.

Anuncios

En cambio, la situación de Jesús Olmo quedó en suspenso, después de que el comité de disciplina decidiera aplazar la resolución de su caso debido a las circunstancias excepcionales vinculadas a él.

En otro contexto, se fijó una nueva fecha para el partido aplazado entre el Andorra y el Real Mallorca, que se disputará el miércoles 9 de diciembre, a las nueve de la noche, después de haberse aplazado tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Anuncios

El encuentro coincidirá con los enfrentamientos entre el Castellón y el Eibar, y entre el Granada y el Tenerife, después de que se decidiera disputar los tres partidos aplazados el mismo día y a la misma hora.

Y mientras se resolvió la situación de Ackermann y Lautaro, el caso de Olmo quedó sin decisión definitiva, por lo que se mantienen las críticas de Piqué sobre la necesidad de anunciar las sanciones disciplinarias en un momento que dé a los clubes una oportunidad suficiente para preparar los partidos.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

Ver perfil del autor