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Gerard Piqué, máximo accionista del club español Andorra, denunció la crisis por el retraso en las decisiones disciplinarias dentro de la Real Federación Española de Fútbol, expresando su malestar por la falta de resolución sobre la situación de tres de los jugadores de su equipo a menos de 24 horas del enfrentamiento ante el Almería, ante la ausencia de una notificación oficial que determine si podrán participar o si serán sancionados.

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Piqué criticó la incertidumbre que puso al club en una situación complicada y afectó tanto a sus preparativos para el partido como a sus planteamientos tácticos.

Según el diario español «Marca», Piqué expresó su enfado en un vídeo que publicó a través de su cuenta en la plataforma «TikTok», durante el viaje de la expedición del Andorra a Almería, hablando de la situación de Jesús Olmo, Ivi Ackermann y Lautaro de León, a raíz de los hechos del enfrentamiento ante el Tenerife.

Aclaró que sus críticas se enmarcan en la crítica constructiva, con el objetivo de llamar la atención sobre las dificultades a las que se enfrenta el club debido al retraso de las decisiones disciplinarias.

Piqué señaló que la dirección del Andorra intentó informarse sobre la situación de los jugadores a través de los canales disponibles, y sus intentos llegaron a contactar directamente con el presidente de la Federación Española, pero no obtuvo una respuesta clara en el momento oportuno.

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Añadió que el equipo se preparaba para el partido del sábado, mientras que llegó el viernes sin saber si los tres jugadores jugarían o estarían ausentes por la sanción.

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El máximo accionista del club advirtió del impacto de este retraso en la planificación táctica, y explicó que el cuerpo técnico necesita conocer la lista de jugadores disponibles antes de decidir la alineación y el plan de juego.

El entrenador podría verse obligado a descartar a uno de los jugadores de forma preventiva, antes de comprobar más tarde que no se emite sanción alguna contra él, lo que podría llevar a aplazar la suspensión a otro partido y complicar aún más los cálculos del equipo.

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El problema se agrava a medida que se acerca la fecha del partido, pues al club no le queda tiempo suficiente para preparar las alternativas y gestionar las posibles ausencias.

El Andorra recibió posteriormente una notificación de la sanción de un partido para Ackermann y Lautaro; por la acumulación de 5 tarjetas amarillas en el caso del primero, y la expulsión del segundo ante el Tenerife tras recibir dos amonestaciones, a pesar de que el club presentó un recurso contra la segunda tarjeta amarilla.

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En cambio, la situación de Jesús Olmo quedó en suspenso, después de que el comité de disciplina decidiera aplazar la resolución de su caso debido a las circunstancias excepcionales vinculadas a él.

En otro contexto, se fijó una nueva fecha para el partido aplazado entre el Andorra y el Real Mallorca, que se disputará el miércoles 9 de diciembre, a las nueve de la noche, después de haberse aplazado tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

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El encuentro coincidirá con los enfrentamientos entre el Castellón y el Eibar, y entre el Granada y el Tenerife, después de que se decidiera disputar los tres partidos aplazados el mismo día y a la misma hora.

Y mientras se resolvió la situación de Ackermann y Lautaro, el caso de Olmo quedó sin decisión definitiva, por lo que se mantienen las críticas de Piqué sobre la necesidad de anunciar las sanciones disciplinarias en un momento que dé a los clubes una oportunidad suficiente para preparar los partidos.