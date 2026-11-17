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El mayor beneficiado con Jürgen Klopp se dirige a quienes en su día no creyeron en él.

Derry Scherhant ha enviado un mensaje a quienes en su día dudaron de él y lo criticaron tras su gran actuación contra Países Bajos.

En la victoria por 5-0 (1-0) de la selección alemana el lunes por la noche , el atacante del SC Friburgo fue uno de los jugadores más destacados . Tras una brillante jugada individual, marcó el gol que adelantó a Alemania poco antes del descanso. Además, el exjugador del Hertha estrelló dos remates en los postes durante su «partido en casa» en el Estadio Olímpico.

«Es sencillamente increíble pensar que ahora juego con la selección. Hace unos años me dijeron que nunca llegaría a ser profesional. Algunas personas decían: 'No te alcanza; como mucho, jugarás en la Regionalliga'. Es increíble poder estar aquí ahora», celebró el futbolista de 24 años tras el pitido final.

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Para él, además, es una «satisfacción» ver hasta dónde ha llegado y «habérselo demostrado a quienes nunca creyeron en mí», señaló Scherhant. «También intentaron hundirme siempre, en cierta medida, durante mi etapa juvenil. Hubo unos cuantos».

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¿En qué clubes comenzó su carrera Derry Scherhant?

Nacido en Berlín, Scherhant pasó mucho tiempo inadvertido para los grandes clubes, como el Hertha y el Union, durante su etapa juvenil . En su lugar, el actual jugador del Friburgo tuvo que abrirse camino en clubes más modestos e intentar hacerse notar, como el SC Charlottenburg, el Tennis Borussia Berlin, el FC Viktoria 1889 Berlin y el Berliner Sport-Club.

«Sé lo que se siente cuando no juegas en las categorías juveniles, cuando pasan por alto tu talento», había dicho Scherhant hace unos días en una rueda de prensa de la selección alemana al hablar de su trayectoria. Haber marcado precisamente ahora en el Estadio Olímpico de Berlín, en su ciudad natal, lo hacía «inmensamente feliz».

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Durante la pandemia de coronavirus tuvo que esforzarse para poder entrenar por su cuenta, ya que muchos campos estaban cerrados. «Saltaba la valla todos los días, regateaba y tiraba a puerta una y otra vez. Por muy dura que fuera la pandemia para todo el mundo, en lo futbolístico me ayudó mucho», declaró en una ocasión a Sport Bild. «Si la oficina de orden público vigilaba uno de los campos, simplemente nos íbamos al otro: las instalaciones están justo una al lado de la otra», contó a Sports Illustrated.

Tras cinco años en el Hertha de Berlín, Scherhant llegó finalmente en 2025 al SC Friburgo, donde en muy poco tiempo se convirtió en un titular indispensable para el entrenador Julian Schuster y, poco después, también en internacional con Alemania.

Getty Images

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¿Qué dijo Jürgen Klopp sobre la actuación de Derry Scherhant?

Tras sus últimas actuaciones con Alemania, Scherhant no solo es ya un jugador consolidado de la Bundesliga, sino que también parece haberse ganado, al menos por ahora, un puesto en la selección. El seleccionador Jürgen Klopp solo tuvo palabras de elogio para el futbolista de 24 años después del partido contra Países Bajos.

«Los dos saben jugar al fútbol, madre mía», elogió Klopp a Scherhant y a Brajan Gruda, su compañero de banda, también sobresaliente. «Pero lo que han trabajado y lo que han tenido que trabajar hoy ha sido tremendo. Y eso es lo que al final hace a un equipo. Otros también saben jugar al fútbol. Pero, al final, lo que importa es la pasión y el esfuerzo que pones», destacó Klopp también el buen trabajo defensivo de la pareja.