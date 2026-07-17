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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

A sus 39 años, Messi sorprende al mundo con una marca que no logró en el Mundial de Catar

L. Messi
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Messi sorprende a todos con su velocidad excepcional

Con los años, la velocidad suele ser la primera cualidad que pierde un futbolista; pero para la leyenda Lionel Messi, la lógica queda de lado ante los números.

A sus 39 años, el capitán de la Albiceleste no solo ha llevado a Argentina a otra final, sino que lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 y lucha por el primer lugar en asistencias y regates completados.

Además, las estadísticas muestran que en este Mundial ha alcanzado una velocidad máxima superior a la de Catar 2022, torneo en el que fue campeón y Balón de Oro.

Ya no tiene la explosividad de sus años en el Barcelona (2009-2015), cuando alcanzaba picos de 32,5 a 33,5 km/h. Por comparación, el francés Kylian Mbappé, uno de los jugadores más veloces hoy, alcanzó 35 km/h; según ESPN, los futbolistas pierden un 2 % de velocidad entre los 30 y 35 años y luego un 3 % adicional cada temporada.

En la final de Catar 2022, con 35 años, llegó a 29,38 km/h. Aunque ya no era tan veloz como antes, seguía marcando la diferencia con su genialidad, visión de juego y pases decisivos.

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En el Mundial 2026, sorprendió al alcanzar 30,9 km/h contra Argelia, un 5 % más que en 2022.

Este aumento no implica que recorra más distancia; de hecho, ha reducido notablemente sus metros totales.

Su mayor distancia en este Mundial fue en la semifinal contra Inglaterra: 8,2 km en 90 minutos. mientras que en ese encuentro llegó a 29 km/h. Es la prueba de que el paso de los años ha modificado su estilo: dosifica esfuerzos y aparece en los momentos clave. pero su velocidad máxima demuestra que aún puede sorprender y desafiar las expectativas físicas.

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