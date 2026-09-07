El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, sorprendió a los presentes durante la rueda de prensa previa al duelo ante el Inter en la Liga de Campeones de Europa, con un gesto que trajo a la memoria momentos célebres de grandes estrellas, encabezadas por Cristiano Ronaldo y LeBron James.

Durante la rueda de prensa que tuvo lugar en Valdebebas, y según el diario Marca, Mbappé apartó una botella de una bebida deportiva que estaba colocada frente a él, y dejó la botella de agua en su lugar ante las cámaras.

No era la primera vez que Mbappé adoptaba una postura similar, ya que anteriormente había seguido una política clara respecto a los productos junto a los que aparece, especialmente las bebidas alcohólicas y las comidas y bebidas rápidas que no desea promocionar.

Una imagen que recordó el gesto de Cristiano

El gesto de Mbappé trajo a la memoria la célebre imagen protagonizada por Cristiano Ronaldo durante la Eurocopa 2020, disputada en 2021.

En aquel momento, el capitán de la selección de Portugal apartó dos botellas de refresco gaseoso que tenía delante durante una rueda de prensa, y luego levantó una botella de agua y dijo: «Agua sí, esto no».

La imagen se difundió por todo el mundo, después de convertirse en un ejemplo claro de la capacidad de las estrellas del fútbol para influir en la imagen comercial de los torneos y sus patrocinadores.

LeBron se adelantó a todos

Pero el fenómeno de apartar los productos patrocinadores de la mesa de las ruedas de prensa no comenzó con Ronaldo, ya que sus raíces se remontan al mundo del baloncesto, y concretamente a la estrella estadounidense LeBron James.

Durante las finales de la liga estadounidense de baloncesto en 2014, LeBron sufrió unos calambres musculares severos durante un partido ante los San Antonio Spurs, por lo que la empresa patrocinadora de la liga intervino en la crisis con un tuit que provocó una gran polémica, en el que decía: «Estábamos preparados, pero el jugador que sufrió los calambres no consume nuestro producto».

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Desde entonces, el nombre de LeBron quedó asociado a situaciones repetidas en las que se preocupaba de ocultar o retirar el logotipo de la empresa de las botellas que tenía delante durante las ruedas de prensa, debido a su vinculación con una marca competidora.

Y LeBron no fue el único, ya que otras estrellas del baloncesto, como Kawhi Leonard y Klay Thompson, adoptaron con anterioridad posturas similares ante los productos patrocinadores.

Mbappé y la protección de su imagen

Según Marca, el gesto de Mbappé se enmarca en su gran interés por sus derechos de imagen y por los productos a los que se vincula comercialmente.

El delantero francés ya había llamado la atención durante el Mundial 2022, cuando evitaba aparecer de forma clara con el logotipo del patrocinador oficial del premio al mejor jugador del partido, debido a su política de no vincular su imagen a las bebidas alcohólicas, las apuestas o algunos productos alimenticios y comidas rápidas.

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