A Ruud Gullit le repugnan quienes quieren reducir la inmigración y le encantan los aficionados de un país concreto

Ruud Gullit se alegró de ver cómo los aficionados canadienses animaron a su selección en el partido del viernes contra Bosnia y Herzegovina (1-1). «Me hace sentir bien», afirmó.

El exjugador del PSV y el AC Milan, invitado el viernes a BeIN Sports para analizar el encuentro, aprovechó para hacer una declaración.

«Todos han visto que más de la mitad de la selección canadiense es negra; todos llegaron al país por distintas razones», recordó.

«Y lo que veo es que la afición realmente acoge al equipo. En los Países Bajos también pasa. Ahora veo países luchando contra los migrantes y cosas por el estilo», continúa.

«Eso duele. Yo me siento neerlandés, aunque mi aspecto sea diferente. Mi madre es blanca, pero la gente me mira y piensa: es negro. Y te tratan de forma distinta al instante».

Concluye: «Por eso me ilusiona ver que la gente acoge a los migrantes. Los propios canadienses también fueron migrantes en su día. Tengo buenas sensaciones y me alegro de que hayan sumado un punto».