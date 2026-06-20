Ronald Koeman está muy impresionado con Crysencio Summerville. El delantero holandés de 24 años ingresó como suplente el sábado ante Suecia y contribuyó con un gol y una asistencia en la victoria 5-1.

Summerville fue titular ante Japón, pero contra Suecia comenzó en el banquillo y reemplazó a Donyell Malen a los 45 minutos, cuando el delantero actuaba como extremo derecho.

«Es complicado», admitió Koeman tras el partido a la NOS sobre el papel de Malen. «Pero esto es fútbol de alto nivel y se esperan rendimientos como equipo».

«Hablamos y le di libertad para cortar hacia adentro, pues no es un extremo puro que se mantenga en la línea».

La falta de gol también pesó en la sustitución, aunque Koeman aclaró: «No es un chivo expiatorio; quizá en el próximo partido vuelva a ser el ‘9’».

Summerville lo reemplazó y Koeman quedó muy satisfecho: «Me parece fantástico cómo juega por la derecha, ya sea de titular o de suplente».

«Aporta velocidad, pero también es muy inteligente entre líneas y mantiene la posesión. En uno de los últimos goles pasó el balón en el momento adecuado y, a veces, lo retiene. Es un placer verlo jugar», concluye el seleccionador.