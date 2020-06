A Rodrigo Sbroglia le preguntaron si Gallardo lo echó por celos y no lo descartó

Rodrigo Sbroglia asegura que fue la "mano derecha" del Muñeco y que nunca supo la razón por la que se produjo su salida.

"No tengo diálogo con Marcelo desde el día que él me desvinculó. No entendí por qué pasó eso, no lo entendí", fueron las palabras que utilizó Rodrigo Sbroglia para explicar un poco su salida de River. Desde que llegó a Núñez asegura que se convirtió en "la mano derecha" de Marcelo Gallardo, quien decidió desistir de su colaboración.

En charla con Radio La Red agregó: "Al principio quise entenderlo, después me di cuenta que tal vez no valía la pena. Soy agradecido, fueron cinco años hermosos, tuve la suerte de ganar 11 títulos, la pasé muy bien y si ves mi WhatsApp todos los días, no hay día en que no me escriba alguno de los chicos de River".

Fue después de eliminar a Independiente de la 2018 que se filtraron rumores de que su gran relación con los jugadores podría haber sido la razón de su salida: "No lo podría creer, lo analizo porque fue un rumor fuerte y un comentario y una sensación fuerte de gente de ahí adentro. No lo podría creer porque nunca fue mi intención. Es verdad que la tendencia del plantel conmigo era muy fuerte y es hoy muy fuerte, pero no al nivel de que él pudiera tener celos de mí que era su mano derecha", justificó el actual manager de Deportivo Armenio.

Sin descartar las versiones algo confusas reconoció no tener una amistad con el Muñeco. "No soy ni era amigo de Marcelo, lo conocí hace muchos años por gente del fútbol y él estuvo un año estudiándome, analizándome. Cuando se fue de Nacional, nos veíamos todos los días en un café, me estudió y de un día para el otro me dijo que me iba a sumar a su equipo de trabajo", finalizó.