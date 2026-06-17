¿A qué se refiere? Haaland comenta el fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid con un mensaje enigmático

El anuncio oficial del fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid ha generado gran repercusión.

El Real Madrid lo fichó este miércoles del Manchester City en el mercado de verano.

El club blanco ha emitido un comunicado en el que confirma el acuerdo para su incorporación con un contrato de dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Kylian Mbappé, con quien compartió equipo en el Mónaco, le dio la bienvenida al “mejor club del mundo”.

Rodrygo Goes y Vinicius Junior también le dieron la bienvenida.

Rodrygo escribió: «Bienvenido, estrella», y Vinicius añadió: «Bienvenido, hermano».

La reacción más sorprendente fue la de Erling Haaland, estrella del Manchester City.

El noruego, excompañero suyo en el City, respondió con un enigmático: «Nos vemos en semifinales».

Haaland, que lo conoce bien, comentó la publicación del Real Madrid sobre su fichaje: «Nos vemos en semifinales».

Queda por ver si hablaba del Mundial o de la Liga de Campeones, pues los duelos entre Manchester City y Real Madrid se han vuelto habituales en las últimas temporadas.