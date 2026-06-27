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Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

A pocas horas del partido contra Marruecos, la tragedia del accidente del astro holandés

Holanda vs Marruecos
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¿Qué ha pasado?

Cody Jacobo, delantero del Liverpool y de la selección holandesa, y su pareja, Nowa van der Beeg, han anunciado la pérdida de su futuro hijo durante el embarazo, lo que pone fin a su sueño de ser padres.

Nowa lo anunció en Instagram: «Con el corazón destrozado, compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro pequeño durante el embarazo. Gracias por vuestro cariño y apoyo», y reveló su nombre: «Ilya Rafael Jacobo... Te seguiremos queriendo siempre, y serás nuestro hijo para siempre».

La tragedia llega en el mejor momento de su carrera, durante el Mundial 2026, cuando brilla con la selección y a pocos días de enfrentar a Marruecos en la ronda de 32.

La pareja, que se formó en diciembre de 2020 y reside en Inglaterra desde la llegada del futbolista a la Premier League, afronta ahora la pérdida más dura para unos padres.

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