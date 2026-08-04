El Al-Ahli saudí desempeñó un papel en el retraso de la llegada de su exentrenador alemán Matthias Jaissle al banquillo del inglés Newcastle United durante el próximo período.

Jaissle había presentado su dimisión como técnico del Al-Ahli el pasado jueves, con el fin de asumir la responsabilidad del Newcastle United, en sustitución del anterior entrenador Eddie Howe, durante la próxima temporada.

A pesar de que el asunto quedó zanjado de forma definitiva, el Newcastle no ha anunciado hasta ahora la incorporación oficial del técnico alemán a su cargo.

El periodista saudí Khalid Al-Zahrani afirmó que el motivo de ello es el propio Al-Ahli, ya que pidió al Newcastle aplazar el anuncio de la llegada de Jaissle hasta contratar a un nuevo director técnico que dirija al equipo saudí la próxima temporada.

Desde la salida de Jaissle, el nombre del Al-Ahli se ha vinculado con la contratación de numerosos entrenadores, como los españoles Xavi Hernández y Marcelino, y los portugueses Vítor Pereira, Nuno Espírito Santo y Sérgio Conceição, además del alemán Uli Werner.

La directiva del "Raqi" busca cerrar el asunto del entrenador lo antes posible, para que pueda dirigir los últimos preparativos del equipo, especialmente con la proximidad del inicio de la temporada, que verá la participación del Al-Ahli en más de una competición local y continental.

El Al-Ahli comienza oficialmente la nueva temporada el 13 de agosto en curso, cuando se enfrente al Al-Diriyah, en la primera jornada de la Roshn Saudi League.

Cabe recordar que el Al-Ahli busca conquistar la Liga saudí, ausente de sus vitrinas desde el año 2016, así como conservar el título de la Liga de Campeones de Asia de Élite que ganó en las dos temporadas pasadas.