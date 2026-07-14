A petición de Mourinho, el Real Madrid ha cerrado oficialmente el fichaje procedente del Benfica

El entrenador portugués José Mourinho ha incorporado al fisiólogo Sandro Carreco, del Benfica, a su cuerpo técnico en el Real Madrid.

Según «A Bola», el Real Madrid contactó hace poco con el Benfica tras detectar, junto al preparador físico António Dias, la necesidad de un fisiólogo de confianza. Las conversaciones entre ambos clubes culminaron con el fichaje de Carrico.

El Real Madrid lo presentó como especialista en «ciencias del deporte», incorporándolo al cuerpo técnico junto a João Tralhaú, sus ayudantes Pedro Machado y Khedira, el entrenador de porteros Nuno Santos, y a Antonio Díaz con su asistente Antonio Bentos en la preparación física, además de Roberto Meriella, jefe de análisis.

La ciencia del deporte analiza cómo responde el cuerpo al ejercicio para mejorar el rendimiento, prevenir lesiones y promover la salud.

Su fichaje subraya la apuesta de Mourinho por un equipo técnico integral, que aúna experiencia y ciencia, para devolver al Real Madrid a la cima tras una temporada decepcionante.