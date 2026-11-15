Compartir Sigue a GOAL en Google

El portugués Rubén Amorim, director técnico del Milan, busca realizar un cambio en la posición de los laterales, después de haberse decantado por depender de un esquema de juego con cuatro defensas, y ha comenzado a pensar en recuperar a uno de sus antiguos jugadores, el marroquí Noussair Mazraoui, futbolista del Manchester United, durante el próximo mercado de fichajes invernal.

Anuncios

Según informó la cadena italiana "Calciomercato", el cambio al sistema con cuatro defensas supuso el primer punto de inflexión táctico en la etapa de Amorim con el Milan, que logró alcanzar una identidad futbolística clara, especialmente en la competición liguera.

Pero la modificación en el estilo de juego vino acompañada de un ajuste en las prioridades del club en el mercado de fichajes, ya que el técnico portugués necesita un lateral polivalente capaz de jugar tanto en la banda derecha como en la izquierda, lo que convierte a Mazraoui en una de las opciones planteadas para cubrir esa necesidad.

El internacional marroquí goza de un gran aprecio por parte de Amorim, quien ya trabajó con él durante su anterior experiencia en el Manchester United, donde el jugador no ha tenido oportunidades de participación regulares en medio de la difícil temporada que atraviesa el conjunto de Old Trafford.

Mazraoui ha disputado 5 partidos en la Premier League, dos en la Liga de Campeones de Europa y uno en la Copa de la Liga inglesa, cifras que no reflejan los mejores momentos de su trayectoria con el equipo inglés.

Anuncios Anuncios

La versatilidad de posiciones de Mazraoui ofrece al técnico Amorim numerosas opciones en la línea defensiva, ya que puede ocupar el puesto de lateral derecho o izquierdo en el sistema de cuatro defensas, y también puede actuar como central en caso de necesidad.

Related Topics

La relación entre el técnico portugués y el jugador marroquí sigue siendo muy buena, hasta el punto de que ambas partes entablaron contactos durante el pasado mercado de fichajes de verano para sondear la posibilidad de un traspaso de Mazraoui al Milan.

Esos contactos podrían reanudarse en los próximos días, ya que el jugador nacido en 1997 encabeza la lista de opciones preferidas del Milan, en caso de que el club decida moverse para fichar a un nuevo lateral.

Anuncios

Por otro lado, el ecuatoriano Pervis Estupiñán podría ser el jugador que abra el camino a la llegada de Mazraoui, en vista de que su relación ha llegado a un punto muerto con todas las partes dentro del club y de que el estado de tensión se ha prolongado durante mucho tiempo.

Pero la decisión final seguirá estando en manos del argentino Mauricio Pochettino, nombrado recientemente nuevo director técnico del Manchester United en sustitución de Michael Carrick, quien deberá dar su opinión sobre el futuro de Mazraoui.

Anuncios

El Milan espera la postura del nuevo técnico del conjunto de Old Trafford, con la esperanza de obtener luz verde para avanzar en la incorporación del defensa marroquí durante el próximo mercado invernal.