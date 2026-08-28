¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

A pesar del viaje, un gran revés retrasa la salida de Moussa Diaby al Leverkusen

M. Diaby
Al Ittihad
1ª División
Francia
Arabia Saudita

El fichaje va camino de fracasar

El traspaso del francés Moussa Diaby del Al-Ittihad al Bayer Leverkusen alemán ha recibido un golpe inesperado, después de que la operación se complicara en las últimas horas debido a una discrepancia relacionada con los emolumentos económicos del jugador, pese a que Diaby ya se había puesto en marcha de cara a completar su regreso a la liga alemana.

Según el diario saudí "Al-Riyadiyah", Diaby no ha alcanzado hasta el momento un acuerdo definitivo con el Al-Ittihad sobre sus emolumentos económicos, lo que ha provocado el retraso en la finalización de los trámites de su traspaso al Leverkusen, dejando el futuro de la operación en suspenso hasta que se resuelva la discrepancia entre el jugador y su club actual.

Lee también: Vídeo: Ronaldo supera a Al-Sahlawi y se corona en lo más alto del Al-Nassr en la Roshn League

Diaby ya había entrado en el ambiente del traspaso a Alemania, en medio del avance de las negociaciones entre el Al-Ittihad y el Leverkusen, pero la falta de acuerdo en torno a los aspectos económicos pendientes devolvió el asunto al punto de la negociación e impuso una mayor espera antes de cerrar la operación de forma oficial.

El diario aclaró que las próximas horas serán decisivas para determinar el destino de la operación, ya que el Al-Ittihad y el jugador buscan alcanzar una fórmula definitiva respecto a los emolumentos, que permita completar el traspaso del extremo francés al Bayer Leverkusen.

1ª División
Al Fath crest
Al Fath
ALF
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT

Podéis debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

La importancia de esta discrepancia no atañe únicamente al futuro de Diaby, sino que se extiende a los movimientos del Al-Ittihad en el mercado de fichajes, especialmente porque el club saudí espera cerrar el asunto de la salida del jugador para completar el fichaje del japonés Ritsu Doan, quien a su vez está cerca de incorporarse al "Decano".

De este modo, la operación de Diaby se ha convertido en el último eslabón antes de que el Al-Ittihad se mueva para completar el fichaje de Doan, ya que el club necesita finalizar primero los detalles pendientes con el extremo francés y luego completar los trámites relativos al jugador japonés.

La situación de Diaby permanece abierta hasta que se resuelva la discrepancia económica, mientras el Al-Ittihad espera cerrar el asunto rápidamente para que no se frustre su plan de reforzar el equipo, en tanto que el Leverkusen aguarda a su vez la luz verde para recuperar oficialmente a su antiguo jugador.

Entradas para los partidos de la Roshn League saudí¡Compra tu entrada ahora!

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google