Según la información de The Athletic, el club de la Premier League ha retomado las negociaciones para fichar al portugués. Según esa información, los Villans incluso son optimistas respecto a poder alcanzar un acuerdo.

Una evolución bastante sorprendente, después de que el director deportivo Max Eberl declarara la semana pasada que las negociaciones con el vigente campeón de la Europa League habían fracasado y de que recientemente se hubieran intensificado los indicios de un traspaso de Palhinha al Newcastle United.

"Se ha leído que el Aston Villa nos ha contactado por Joao. Es cierto. Pero con el Aston Villa no vamos a llegar a un acuerdo, simplemente no funciona. Porque no estamos en una situación en la que tengamos que hacer lo que los demás nos imponen", dijo Eberl. Según ha trascendido, los ingleses habían presentado antes al club muniqués una oferta de cesión con opción de compra. Por su parte, según esas informaciones, el campeón récord alemán insistía en una venta inmediata.

FC Bayern de Múnich: ¿Volverá a salir cedido Joao Palhinha?

Según Athletic, el Aston Villa sigue convencido de poder cerrar una cesión. El sábado, tras el amistoso contra el RB Leipzig, Eberl tampoco descartó ya de forma categórica una cesión. "Hoy en día hay muchas posibilidades distintas de cómo se pueden asegurar ciertas cosas. Si tienes una cesión en la que alguien dice que está dispuesto a pagar una alta cuota por el préstamo, entonces también habría que aceptarlo."

También resulta sorprendente en este giro que el Bayern, en torno al partido contra el Leipzig, aparentemente ya estaba en conversaciones concretas con un posible comprador. Así lo explicó Eberl al ser preguntado por la ausencia de Palhinha en la convocatoria para la Telekom Cup: "Hay negociaciones. Y hay negociaciones en las que podría producirse un traspaso. Por eso hoy no queríamos correr ningún riesgo". Al mismo tiempo, pronosticó un "proceso largo". Sin embargo, al parecer el Newcastle está fuera de la carrera, según se desprende del informe de The Athletic. Según esa información, los esfuerzos de las Urracas por fichar al mediocentro defensivo no han dado resultado y un acuerdo es poco probable.

Getty Images

FC Bayern de Múnich: ¿Qué otros jugadores tienen que salir?

Palhinha había llegado al Isar en 2024 procedente del FC Fulham por 50 millones de euros, un año después y a petición del exentrenador Thomas Tuchel, tras el fallido traspaso del verano anterior, pero no cumplió con las expectativas. La pasada temporada, el pivote de 31 años jugó cedido en el Tottenham Hotspur, pero no se concretó un traspaso definitivo. Para una operación así, el club muniqués exige unos 25 millones de euros.

A pesar de tener contrato hasta 2028, ya no entra en los planes de Vincent Kompany. Lo mismo ocurre con Sacha Boey y Bryan Zaragoza, que también deben abandonar el club de manera imprescindible. "Todavía tenemos casi dos semanas y media", subrayó Eberl. "Hemos comunicado la situación con mucha claridad desde el principio, tanto internamente como externamente. Nunca es fácil tomar este tipo de decisiones, dar este tipo de mensajes, pero también forma parte del negocio."