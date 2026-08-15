Fatih Tekke, entrenador del Trabzonspor, admitió que su equipo desperdició la victoria ante el Kasımpaşa, tras conformarse con un empate 1-1 en la jornada inaugural de la liga turca, la tarde de este sábado.

El técnico turco aseguró que un grave error propició que los locales lograran el empate.

Tekke señaló tras el partido que su equipo no estaba completamente preparado, pero que durante la primera parte ofreció un rendimiento superior a sus expectativas, y debió haber sentenciado el encuentro de forma temprana.

Añadió: "Dijimos desde el principio que no estábamos preparados, pero en la primera parte ofrecimos un nivel mejor de lo que esperaba. Deberíamos haber cerrado el partido en esa parte".

Y dijo Tekke: "Encajamos el gol del empate desde un penalti tras un error muy grave. Y en los últimos minutos, el rival también tuvo buenas ocasiones. Se puede decir que perdimos los tres puntos por el error que cometimos".

Mohamed Salah, recién incorporado al Trabzonspor, entró en el minuto 58 del partido, y Tekke consideró que el rendimiento de su equipo fue distinto con la presencia de la estrella egipcia en comparación con el periodo que jugó sin él.

Lee también: Una grieta peligrosa en el Chelsea: ¿la solucionará Alonso antes de que sea demasiado tarde?

Aclaró: "Nuestro partido tras la entrada de Salah es un poco diferente que sin él", pero recalcó que el equipo aún necesita desarrollar varios aspectos, sobre todo la conservación del balón y el control del juego, y elevar el nivel de concentración y entusiasmo. Añadió: "Tenemos algunas carencias, y nuestras emociones y nuestro deseo en el partido deberían haber sido mayores. Necesitamos mantener el partido bajo nuestro control en mayor medida. Fue un inicio lamentable, y debemos admitir que no lo logramos".

Tekke apuntó que las primeras semanas serán decisivas para el proyecto del Trabzon, y explicó que el equipo disputará un importante partido europeo el jueves ante un rival más fuerte, antes de enfrentarse al Başakşehir, subrayando que ambos partidos serán difíciles.

El entrenador del Trabzonspor concluyó: "Debemos olvidar este partido a partir de mañana y empezar a prepararnos para lo que viene. No tenemos otra opción más que seguir trabajando".

Lee también: Una apuesta aterradora de 590 millones: Mourinho busca la ecuación imposible

Lee también: Matar dos pájaros de un tiro: la marcha de Torres le da al Barcelona un doble beneficio