El Al Nassr logró superar a su vecino y rival tradicional, el Al Hilal, en la Liga de Campeones de Élite de Asia de forma anticipada, pocos días antes de la celebración del sorteo de la fase de liga.

El sorteo de la Liga de Campeones de Élite de Asia se celebrará el próximo martes en la sede de la Confederación Asiática de Fútbol, en la capital malasia, Kuala Lumpur.

Pocos días antes del inicio del sorteo, la Confederación Asiática de Fútbol reveló los caminos de los 32 clubes que participan en la fase de liga, con 16 clubes en la zona Oeste y otros tantos en la zona Este.

En cuanto a la zona Oeste, los 16 clubes se dividieron en 4 niveles, de modo que cada equipo disputará 8 partidos contra rivales de cada nivel, sin que ningún equipo se enfrente a otro de su mismo país, y los primeros 8 equipos se clasificarán para los octavos de final.

Lo curioso es que el Al Hilal, el club más laureado en la historia de la Liga de Campeones de Asia, quedó en el tercer nivel, junto a los clubes Al Gharafa de Qatar, Tractor de Irán y Al Wasl de Emiratos.

Dos clubes saudíes superaron al Al Hilal en la clasificación, empezando por el Al Ahli, vigente campeón de las dos últimas ediciones, que quedó en el primer nivel, junto al Al Ain de Emiratos, el Al Sadd de Qatar y el Esteghlal de Irán.

El segundo club fue el Al Nassr, que regresa a la competición de élite tras haber estado ausente en la pasada edición, y que quedó en el segundo nivel junto al Neftçi Bakú de Uzbekistán, el Al Quwa Al Jawiya de Irak y el Shabab Al Ahli de Emiratos.

En cuanto a los otros dos clubes saudíes, el Al Ittihad y el Al Qadsiah, quedaron en el cuarto nivel junto al Al Shamal de Qatar y el Pakhtakor de Uzbekistán.