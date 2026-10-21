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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

A pesar del regreso de Ivan Toney, Al-Ahli pierde a dos estrellas extranjeras ante Al-Khaleej

I. Toney
E. Mendy
W. Galeno
Al Ahli vs Al Khaleej
Al Ahli
Al Khaleej
1ª División
Inglaterra
Senegal
Brasil
Arabia Saudita

¿Se verá afectado el «Raqi»?

El club Al-Ahli saudí se verá obligado a disputar su esperado partido ante el Al-Khaleej en la Roshn League sin dos de sus estrellas extranjeras.

El Al-Ahli recibirá al Al-Khaleej mañana jueves, en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la undécima jornada de la Roshn League saudí.

El diario saudí «Arriyadiyah» señaló que el Al-Ahli disputará el encuentro sin su portero senegalés Edouard Mendy y su extremo brasileño Wenderson Galeno, debido a que ambos sufren lesiones.

Mendy está ausente del Al-Ahli desde el final del pasado parón internacional, por una lesión que sufrió en los entrenamientos, lo que le apartó de los partidos ante el Al-Fateh y el Al-Feiha en la Roshn League, y ante el Al-Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

Por su parte, Galeno se ausentó del Al-Ahli en los dos últimos partidos ante el Al-Wasl y el Al-Feiha, debido a la lesión que sufrió en el encuentro contra el Al-Fateh en la Roshn League saudí.

Esto ocurre en un momento en el que el delantero inglés Ivan Toney ha regresado a los entrenamientos del Al-Ahli, tras recuperarse de la lesión que le impidió participar en el pasado partido ante el Al-Feiha.

Cabe recordar que el Al-Ahli ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 18 puntos, a 7 puntos del Al-Qadisiya, líder de la competición, si bien «Al-Raqi» ha disputado un partido menos.

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