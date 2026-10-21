El club Al-Ahli saudí se verá obligado a disputar su esperado partido ante el Al-Khaleej en la Roshn League sin dos de sus estrellas extranjeras.

El Al-Ahli recibirá al Al-Khaleej mañana jueves, en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la undécima jornada de la Roshn League saudí.

El diario saudí «Arriyadiyah» señaló que el Al-Ahli disputará el encuentro sin su portero senegalés Edouard Mendy y su extremo brasileño Wenderson Galeno, debido a que ambos sufren lesiones.

Mendy está ausente del Al-Ahli desde el final del pasado parón internacional, por una lesión que sufrió en los entrenamientos, lo que le apartó de los partidos ante el Al-Fateh y el Al-Feiha en la Roshn League, y ante el Al-Wasl emiratí en la Liga de Campeones de Asia de la élite.

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Por su parte, Galeno se ausentó del Al-Ahli en los dos últimos partidos ante el Al-Wasl y el Al-Feiha, debido a la lesión que sufrió en el encuentro contra el Al-Fateh en la Roshn League saudí.

Esto ocurre en un momento en el que el delantero inglés Ivan Toney ha regresado a los entrenamientos del Al-Ahli, tras recuperarse de la lesión que le impidió participar en el pasado partido ante el Al-Feiha.

Cabe recordar que el Al-Ahli ocupa el quinto puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí con 18 puntos, a 7 puntos del Al-Qadisiya, líder de la competición, si bien «Al-Raqi» ha disputado un partido menos.