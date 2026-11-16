A pesar del rechazo de Mourinho: una nueva arma apoya al Milan en la difícil misión de arrebatar a Endrick

Compartir Sigue a GOAL en Google

Un informe de prensa publicado este lunes aseguró que el Milan dispone de una nueva arma que podría facilitarle la tarea de hacerse con los servicios del brasileño Endrick, jugador del Real Madrid, durante el mercado de invierno, pese al rechazo del entrenador José Mourinho a la operación.

Anuncios

Según el diario "Corriere dello Sport", José Mourinho está decidido a mantener a Endrick en el Real Madrid más allá de enero, pese al fuerte interés del Milan.

El técnico portugués considera al jugador brasileño de 19 años una pieza importante en sus planes a largo plazo.

Por su parte, el Milan se aferra a cerrar el fichaje y está dispuesto a ofrecer 60 millones de euros, con 10 millones de euros adicionales en posibles incentivos, además de una cláusula de recompra de 80 millones de euros para el Real Madrid.

Sin embargo, Mourinho cree que Endrick merece más oportunidades y no ve que su escasa participación sea motivo suficiente para su salida.

Anuncios Anuncios

El Milan también puede recurrir a su nuevo director ejecutivo, Brett Yormark, para reforzar sus gestiones. Su hermano gemelo, Michael, ocupa un alto cargo ejecutivo en la empresa Roc Nation Sports International, la agencia que representa a Endrick.

Related Topics

El diario Corriere dello Sport señaló que este contacto podría ayudar a facilitar las negociaciones tanto con el propio jugador como con el Real Madrid.

No obstante, la postura de Mourinho sigue suponiendo un obstáculo principal para los planes del Milan de incorporar a Endrick en enero.

Anuncios

Postura firme de Mourinho

José Mourinho no parece dispuesto a realizar cambios en la plantilla del Real Madrid durante el mercado de fichajes de invierno, pese a contar con dos jugadores que no entran en sus planes desde el inicio de la temporada, en un momento en el que algunos asuntos permanecen abiertos, encabezados por el futuro de Endrick, que no ha dispuesto de oportunidades suficientes para participar.

El conjunto blanco se prepara para reanudar su andadura tras el segundo parón internacional, ya que se enfrenta al Celta de Vigo el 21 de noviembre, con otros 8 partidos por delante antes de las vacaciones de Navidad. Poco después, se abre la ventana de fichajes de invierno en enero, un periodo en el que el Real Madrid no suele moverse habitualmente.

Anuncios

Pero Iván Martín, periodista del diario "OK Diario", reveló dos posibles excepciones, aclarando que el club y Mourinho no desean cambiar el cuerpo del equipo durante la temporada, salvo la posibilidad de permitir la salida de Raúl Asencio y Ferland Mendy, que no han disputado ningún partido esta temporada.

Martín afirmó, durante su aparición en el canal de Iñaki Angulo en YouTube: "Mourinho no va a permitir que Endrick se vaya, no lo va a dejar marchar. Los dos únicos jugadores a los que podría permitir salir en el mercado de fichajes de invierno son Mendy y Raúl Asencio".

Anuncios

Sus palabras llegaron en el contexto del debate sobre la situación de Endrick, que solo ha disputado 141 minutos esta temporada. Según lo recogido por el sitio web Defensa Central del periodista español, Asencio y Mendy no entran en los planes del técnico portugués en este momento.

El lateral francés había quedado fuera de la lista del Real Madrid para la Liga de Campeones, y en su lugar entró Sergio Martínez, la joven promesa que el club fichó procedente del Racing de Santander a finales de agosto, aunque el centrocampista aún no ha aparecido con el primer equipo.