A pesar del rebote en el defensa, ¿por qué anuló el árbitro el gol de Croacia a Portugal?

En los dieciseisavos del Mundial 2026, el árbitro anuló un gol de Josko Gvardiol en el descuento tras revisar la tecnología de línea de meta. tras la revisión del vídeoarbitraje, que usó la tecnología de «balón en juego» para confirmar el fuera de juego.

Ocurrió en el descuento de la segunda parte, cuando Portugal ganaba 2-1. Jvardiol marcó, pero el VAR revisó la jugada.

La revisión mostró que el delantero croata Igor Matanović rozó el balón antes de que llegara a Mario Pašalić, quien quedó en fuera de juego.

La FIFA confirmó la decisión tras revisar las tecnologías de juego conectadas,que mostraronque Matanović había tocado elbalón antes de que llegara a Gvardiol.

Aunque el balón rebotó acto seguido en la cabeza del defensa portugués Renato Vega, el VAR determinó que ese contacto no era intencionado y mantuvo la posición de fuera de juego, por lo que el gol quedó anulado.

El exárbitro inglés Andy Davies lo explicó en ESPN: «La revisión fue sencilla, pues el gráfico de la tecnología mostró un claro salto que confirmaba que Matanoović había tocado el balón, algo que ya se vio en el partido entre Suecia y Túnez».

Davies apuntó a otro detalle que generó debate tras el rebote en el defensa luso.

Sin embargo, añadió: «Normalmente, cuando un defensor toca el balón, como hizo Vega, se revalora el fuera de juego y el gol de Gvardiol habría sido válido».

Sin embargo, matizó: «Sin embargo, según el artículo 11 de las Reglas del Fútbol sobre fuerade juego, la jugada solo se reinicia si el defensa toca el balón de forma intencionada. Como el balón rebotó en la cabeza de Vega de manera involuntaria, no se consideró acción intencionada, por lo que el fuera de juego se mantuvo y la anulación del gol fue correcta».