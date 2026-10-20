El póker del Al-Ittihad en la portería del Al-Ettifaq no fue suficiente para alejar la polémica arbitral del enfrentamiento, después de que un experto en arbitraje revelara que "El Decano" fue víctima de una decisión errónea durante el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del martes, en la décima jornada de la Roshn Saudi League de profesionales, y que terminó con victoria del Al-Ittihad por 4-1.

Pese a la amplia victoria que le dio al Al-Ittihad tres valiosos puntos, Mohamed Kamal Risha, analista arbitral del diario saudí "Al-Riyadiah", puso el foco en una jugada polémica en los primeros minutos, asegurando que el conjunto del Al-Ittihad merecía un penalti que el árbitro no señaló.

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Mohamed Kamal Risha afirmó que en el minuto siete se produjo una infracción a favor del Al-Ittihad, a raíz de la entrada de uno de los jugadores del Al-Ettifaq sobre la pierna del portugués Danilo Pereira, considerando que la decisión del árbitro de no señalar penalti fue errónea.

El experto en arbitraje explicó que la jugada exigía la intervención de la tecnología del videoarbitraje, el "VAR", para revisar la acción y ayudar al árbitro a tomar la decisión correcta, según su valoración del caso.

Esta observación arbitral llegó pese al éxito del Al-Ittihad en imponer su superioridad sobre el Al-Ettifaq y salir con una gran victoria por 4-1, confirmando el equipo su capacidad para resolver el enfrentamiento y llevarse los tres puntos, a pesar de la polémica que acompañó a una de las jugadas tempranas.

La valoración de Risha sobre la jugada volvió a poner el foco en el papel de la tecnología del vídeo a la hora de revisar decisiones determinantes, especialmente cuando se trata de acciones dentro del área, incluso en partidos que terminan con una amplia diferencia de goles.

El Al-Ittihad elevó su casillero a 20 puntos, situándose en la cuarta posición de la clasificación de la Roshn Saudi League de profesionales, aprovechando su amplia victoria sobre el Al-Ettifaq, mientras que la derrota vino a obstaculizar los intentos del conjunto del Al-Ettifaq de mejorar su posición en la tabla.

Y mientras los aficionados del Al-Ittihad celebraban su victoria por cuatro goles, la jugada de Danilo Pereira siguió siendo eje de debate tras la opinión del experto en arbitraje, que consideró que el árbitro erró al no señalar un penalti a favor de El Decano en el minuto siete.