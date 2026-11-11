A pesar del infierno de los resultados, el lenguaje de los números hace justicia a Carrick frente a Arteta en el "inicio del viaje" en la Premier League

Compartir Sigue a GOAL en Google

Michael Carrick, el director técnico del Manchester United, se enfrenta al fantasma de la destitución de su cargo ante la caída de resultados y su presencia en las zonas de descenso de la Premier League.

Anuncios

Por otro lado, Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, vive un momento destacado con su equipo, que lidera la Premier League, es el último campeón de la competición y marcha bien en la Liga de Campeones.

Pese a ello, una comparación rápida entre ambos técnicos en sus inicios con el Arsenal y el Manchester United reveló una gran sorpresa.

Arteta comenzó su andadura con el Arsenal en diciembre de 2019, mientras que el Manchester United recurrió a Carrick como entrenador permanente en enero de 2026.

En sus primeros 26 partidos al frente de la dirección técnica en la Premier League, Carrick logró mejores números que Arteta, con quien la dirección del Arsenal tuvo paciencia, para que el panorama cambiara después.

Anuncios Anuncios

Carrick consiguió 13 victorias por 12 de Arteta, y el Manchester United empató 7 veces por 6 del Arsenal.

Related Topics

Carrick perdió 6 veces en 26 partidos, mientras que el Arsenal cayó en 8 encuentros, y el equipo de Carrick marcó 43 goles por 40 del de Arteta.

En cuanto a los goles recibidos, la portería del United se vio batida 33 veces frente a 28 del Arsenal, por lo que la diferencia de goles fue de 12 a favor del Arsenal frente a 10 del Manchester United.

Anuncios

En total, Michael Carrick cosechó 46 puntos en sus primeros 26 partidos en la Premier League, mientras que el balance de Arteta fue de 42 puntos.

El despido, cerca

Los hombres de poder del Manchester United se reúnen hoy miércoles en una cumbre en Mónaco, mientras que el entrenador Michael Carrick sigue acudiendo al trabajo pese a que su futuro se presenta sombrío.

Anuncios

Se espera, según informes periodísticos, que el Manchester United anuncie hoy el despido de Carrick, debido al descenso de los resultados, y nombre en su lugar al argentino Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos.

El diario inglés "Daily Mail" señaló que Carrick, el entrenador de 45 años del Manchester United, apareció levantando el pulgar a los fotógrafos a su llegada al campo de entrenamiento de Carrington, propiedad del club, la mañana de este miércoles.

Anuncios

Entretanto, está previsto que el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox se reúnan con Sir Jim Ratcliffe en Mónaco para decidir el destino de Carrick.

Si el Manchester United decide despedir a Carrick, el total de indemnizaciones pagadas al cuerpo técnico y directivo durante los últimos tres años bajo la propiedad de Ratcliffe e Ineos ascenderá a cerca de 30 millones de libras esterlinas, además de que rescindir el contrato de Pochettino con la selección estadounidense le costará a las arcas del club 7 millones de libras esterlinas adicionales.

Anuncios

Berrada y Wilcox viajaron ayer al sur de Francia para asistir a una cumbre prevista de los responsables de la empresa Ineos, y Berrada y Wilcox presentarán hoy su recomendación a Ratcliffe. Todos los indicios apuntan a que Carrick pagará el precio del preocupante descenso de su equipo a la zona de descenso en la Premier League.

En cuanto a Carrick, vive un estado de incertidumbre en Mánchester, pues se le vio abandonar el campo de entrenamiento del United ayer martes en compañía de su hijo Jacey, de 16 años, un joven jugador del club, después de haber dirigido a un grupo reducido de jugadores en el entrenamiento durante el parón internacional.

Anuncios

Fuentes del club confirman al diario inglés que aún no se ha llegado a una decisión definitiva, y los copresidentes Joel y Avram Glazer todavía deben aprobar el despido.

Se entiende que la dirección de Old Trafford desea comunicar su decisión a Carrick cara a cara, por lo que podría no haber ninguna confirmación oficial del club hasta el jueves.