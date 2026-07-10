A pesar del empate, ¿por qué Mbappé lidera la tabla de goleadores del Mundial por delante de Messi?

Kylian Mbappé recuperó el liderato en la clasificación de goleadores del Mundial 2026 tras alcanzar 8 goles en la victoria de Francia 2-0 sobre Marruecos en cuartos de final, superando a Lionel Messi pese a que ambos suman la misma cantidad.

El capitán francés marcó su octavo tanto y recuperó el liderato de la Bota de Oro tras el breve paso de Messi por la cima.

Aunque ambos suman ocho tantos, el reglamento de la FIFA favorece ahora a Mbappé.

¿Por qué Mbappé supera a Messi?

Mbappé ha marcado ocho goles: dos ante Senegal, Irak y Suecia, y uno frente a Paraguay y Marruecos.

Messi suma los mismos 8 tantos: un hat-trick a Argelia, un doblete a Austria y un gol frente a Jordania, Cabo Verde y Egipto.

Sin embargo, el reglamento de la FIFA para la Bota de Oro no se basa únicamente en el número de goles, ya que establece criterios para desempatar a los jugadores en caso de empate, con el fin de evitar que se reparta el premio.

Primero cuenta el número de asistencias y, si sigue el empate, el número de minutos jugados.

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Las asistencias favorecen a Mbappé

Mbappé, actual campeón, suma tres asistencias por una de Messi y lidera la clasificación.

Además, Mbappé ha jugado 518 minutos, por solo 410 de Messi.

¿Cómo puede recuperar Messi el liderato?

Messi aún puede recuperar el primer puesto en la carrera por la Bota de Oro durante el partido entre Argentina y Suiza en cuartos de final.

Si marca un gol o da dos asistencias, igualará a Mbappé en asistencias y mantendrá la ventaja de minutos.

Si el partido llega a la prórroga y Messi juega muchos minutos más, ese criterio podría cambiar.