A pesar del desastre del Chelsea, la Champions League vuelve a llamar a las puertas de Stamford Bridge

El club ucraniano Shakhtar Donetsk pretende disputar sus supuestos partidos como local en la Liga de Campeones de Europa esta temporada en el estadio «Stamford Bridge», el célebre feudo del club inglés Chelsea.

Este propósito surge ante la imposibilidad de que el equipo utilice su estadio histórico, el «Donbass Arena», desde 2014 a causa de la guerra ruso-ucraniana, lo que ha obligado al club a jugar sus encuentros locales en las ciudades de Kiev y Leópolis, mientras que se desplaza entre Alemania, Eslovenia y Polonia para acoger sus compromisos europeos.

Según la «BBC», las negociaciones siguen en marcha entre ambas partes, ya que el estadio del Chelsea representa la opción preferida del club ucraniano para aprovechar su capacidad, que alcanza los 40.000 espectadores.

Fuentes confirmaron a la BBC que este paso no responde a motivos comerciales, sino que llega como fruto de la sólida relación que se ha estrechado entre ambos clubes desde el traspaso del jugador Mykhailo Mudryk a las filas del Chelsea en 2023.

El Shakhtar había estudiado otras opciones para devolver el fútbol europeo de élite al oeste de Londres, entre ellas los estadios «Craven Cottage» del Fulham y el «Gtech Community» del Brentford, si bien la limitada capacidad de estos dos recintos inclina la balanza a favor de «Stamford Bridge», donde los responsables del club apuestan por la capacidad de los esperados enfrentamientos ante los grandes de Europa para atraer a un gran número de aficionados y llenar por completo las gradas.

Lo que facilita este paso es que el Chelsea terminó la temporada pasada en la décima posición de la Premier League, algo que lo privó de participar en las competiciones europeas y garantiza que no exista ningún conflicto en las fechas de los partidos, aunque la celebración de los encuentros seguirá supeditada a la aprobación del ayuntamiento de Hammersmith y Fulham, además de la Unión Europea de Fútbol Asociación «UEFA».