A pesar del cierre del mercado: el Chelsea arrebata al Al-Ittihad el recambio de Enzo Fernández

El Chelsea se ha acercado a arrebatar un fichaje sorpresa de las garras del Al-Ittihad saudí, pese al cierre del mercado de fichajes veraniego en la Premier League.

El portal francés "Foot Mercato" afirmó que el Chelsea ha empezado a contactar con el neerlandés Georginio Wijnaldum, exmediocampista del Liverpool, para fichar por él en el mercado de fichajes veraniego actual.

El sorpresivo movimiento del Chelsea hacia Wijnaldum llega a raíz de la crisis que sufrió en las últimas horas del mercado de fichajes veraniego, ayer martes, después de aceptar vender a su mediocampista argentino Enzo Fernández al Manchester City.

El Chelsea había acordado con el Mónaco la incorporación de su mediocampista senegalés Lamine Camara, para compensar la salida de Enzo Fernández, antes de que el club francés se echara atrás de forma sorpresiva en los últimos instantes, lo que privó al Chelsea de compensar la marcha de la estrella argentina.

Según el portal francés, el club londinense busca incorporar a un jugador libre en el centro del campo, ante la posibilidad de inscribirlo tras el cierre del periodo de fichajes, y Wijnaldum se considera el candidato más destacado para ocupar esa posición en la actualidad.

Esto ocurre en un momento en el que el nombre del mediocampista neerlandés se vincula con un traspaso al Al-Ittihad, tras las 3 temporadas que ya pasó en la Liga Roshn saudí, junto al Al-Ettifaq, que prescindió de sus servicios al finalizar su contrato al término de la temporada pasada.

Si el Chelsea logra incorporar al jugador de 35 años, este regresaría a la Premier League cinco años después de su marcha, cuando dejó el Liverpool para fichar por el París Saint-Germain en el verano de 2021.

Asimismo, Wijnaldum volvería a jugar junto al inglés Jordan Henderson en el centro del campo, después de coincidir con él en el Liverpool entre 2016 y 2021, y luego en el Al-Ettifaq durante la primera mitad de la temporada 2023-2024.

Cabe recordar que el Al-Ittihad se vincula con algunos otros jugadores en el centro del campo, uno de los cuales podría suplir a Wijnaldum en caso de fracasar en su incorporación, siendo el más destacado el colombiano Richard Ríos, jugador del Benfica portugués.