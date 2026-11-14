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El club saudí Al-Nassr ha decidido prescindir de su estrella senegalesa Sadio Mané de las filas del equipo tras el final de la presente temporada, pese a los destacados niveles que ha ofrecido con él durante los últimos años.

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El contrato de Mané con el Al Nassr finaliza al término de la temporada actual, lo que le permite firmar por cualquier equipo durante el próximo mercado invernal y, después, incorporarse a sus filas de forma gratuita el verano siguiente.

El periodista saudí Falah Al Qahtani reveló una sorpresa de gran calado, al asegurar que el Al Nassr no desea renovar el contrato de la estrella senegalesa tras su vencimiento.

Al Qahtani explicó, en un tuit a través de su cuenta personal en la red social "X", que el agente de Mané ofreció importantes concesiones para prolongar su vinculación una temporada más, llegando a renunciar al 60% de su salario actual, pero el club saudí rechazó esta posibilidad.

Mané se incorporó al Al Nassr en el verano de 2023, procedente del Bayern Múnich alemán, y desde entonces se impuso como un elemento fundamental en las filas del conjunto saudí.

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A lo largo de aproximadamente tres temporadas y media, la estrella senegalesa disputó 144 partidos con el equipo de la capital, en los que logró marcar 54 goles y repartir 43 asistencias.

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A nivel colectivo, el mayor logro de Sadio Mané con el Al Nassr fue la conquista del título de la Liga Roshn Saudí la temporada pasada, tras siete años de ausencia, además de la obtención del título de la Copa del Rey Salman de Clubes Campeones Árabes en el verano de 2023.

En caso de marcharse, Mané podría seguir los pasos del dúo portugués formado por Cristiano Ronaldo y Joao Félix, especialmente ante la existencia de algunos informes que aseguran que su etapa en el Al Nassr podría terminar al final de la temporada actual.

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El contrato de Ronaldo con el Al Nassr finaliza al término de la temporada actual, y numerosos informes apuntan a que anunciará su retirada internacional tras su conclusión, sobre todo si logra alcanzar su mayor objetivo: llegar al gol número 1000 de su carrera futbolística.

El "misil de Madeira" ha marcado 985 goles hasta el momento en su carrera futbolística, lo que significa que necesita solo 15 goles para convertirse en el primer jugador de la historia en llegar a los 1000 goles.

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Por su parte, el contrato de Joao Félix con el Al Nassr finaliza al término de la temporada actual, lo que le permite firmar con cualquier equipo durante el próximo mercado invernal e incorporarse a sus filas de forma gratuita el verano siguiente.

Sin embargo, el club saudí podría tener la solución, ya que el contrato incluye una cláusula que le permite prolongar la vinculación por dos temporadas adicionales, sin necesidad de contar con el visto bueno del jugador portugués, aunque estaría obligado a abonar 20 millones de euros al Chelsea, además de elevar el salario de Félix de 10 a 12,5 millones de euros anuales.

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Según reveló "Kooora" con anterioridad, la directiva del Al Nassr, presidida por Ahmed Al Sultan, corre contra el tiempo para iniciar los trámites legales con el objetivo de activar la cláusula de prórroga unilateral en el contrato de la estrella portuguesa hasta el verano de 2029, y cerrar por completo el camino a los intentos de su agente, Jorge Mendes, de traspasarlo al Barcelona.

Este movimiento contundente por parte del equipo directivo del Al Nassr llegó después de la aparición de noticias confirmadas sobre el renovado interés del Barcelona en incorporar al jugador, ya que Mendes planeaba aprovechar la finalización del periodo obligatorio del contrato de Félix al término de la temporada actual (verano de 2027) para traspasarlo al conjunto catalán en una operación gratuita o por una cantidad simbólica.

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Las fuentes apuntan a que la directiva del Al Nassr intenta actualmente resolver algunas crisis financieras, y después comunicará a la Liga Profesional Saudí su disposición a presentar las garantías financieras necesarias para la operación de Félix antes de que llegue el plazo definitivo, el próximo mes de mayo.